13 may. 2026
Tembetary

Sergio Orteman es nuevo técnico de Tembetary

Sergio Órteman “vuelve al verde” y fue confirmado como nuevo entrenador de Atlético Tembetary.

Mayo 13, 2026 11:51 a. m. • 
Por Redacción D10
Sergio Orteman

Orteman se suma al Tembetary.

Foto: Gentileza.

El Atlético Tembetary tiene nuevo técnico y es Sergio Órteman. El entrenador, que tuvo un buen recorrido con clubes de ascenso y llegando a primera, se traza nuevamente un desafío con el Rojiverde

“Lindo desafío, nos pareció muy interesante el plantel que tiene y como digo siempre, me gusta estar en el verde. No extraño jugar, ya no puedo jugar más, pero sí me gusta estar con los jugadores disfrutando con ellos”, expresó en Fútbol a lo Grande.

“Cualquier club, que me ha tocado como entrenador, todos te dicen que armaron plantel para salir campeón y ahora desde nuestra evaluación tiene un plantel muy interesante. Porque mantuvieron jugadores de Primera, chicos jóvenes con buen futuro, hay cosas muy interesante y nos sedujo para agarrar el compromiso”, agregó.

Tembetary marcha en la quinta posición del torneo de la segunda división con 10 unidades, de momento se encuentra a 6 puntos del líder el 12 de Junio de Villa Hayes.

Tembetary Sergio Órteman Intermedia
Redacción D10
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