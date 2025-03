Salón: Piquete Cué se anota para las finales

El elenco piqueteño se quedó con el cupo directo en el Grupo 2, tras vencer en el juego de desempate al seleccionado de Ñemby por el marcador de 4 a 2. El elenco ñembyense, que fue campeón Nacional en el 2019, definirá la repesca frente al representativo de Falcón, que quedó tercero en la zona chaqueña.

A su vez, en otro compromiso de desempate, Horqueta superó a Vallemí por 2-0 y enfrentará a Villarrica por un lugar en las finales.

Otro de los cupos lo definen las selecciones de Ayolas y San Bernardino en la última repesca.

Anotados. Los finalistas hasta ahora son 21, los anfitriones Villa Elisa (sede principal) y las subsedes de Ypacaraí, Capiatá y Fernando de la Mora a los que ya se sumaron Benjamín Aceval, Caacupé, Coronel Oviedo, Caaguazú, Coronel Martínez, San Ignacio, San Juan Bautista, Paranaense, Presidente Franco, San Pedro, Amambay, Concepción, Carmen del Paraná, Villa Hayes, Itacurubí de la Cordillera, Villeta y Piquete Cué, quedando tres plazas por definirse.

Sudamericano. Hoy se juega la segunda fecha del Sudamericano de Clubes en Uruguay, en la que representan a Paraguay los equipos de Alteño y 29 de Septiembre.

Los compromisos por la fecha 2 del torneo en el Gimnasio Albión: 20:00: Alteño vs. Maipú Arapotiense (A) y 29 de Septiembre vs. Anglosajón (B). En el Campus de Maldonado: 22:00: Albión vs. Arapotiense (A) e Independencia vs. Domingo Savio (B).