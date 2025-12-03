03 dic. 2025
Fútbol Internacional

Merino y Raya siguen sumando para el Arsenal

Un gol de Mikel Merino, que asistió a Bukayo Saka en el segundo gol, y una parada providencial de David Raya, fueron claves en la victoria de los ‘Gunners’, que se mantienen el liderato y la renta de cinco puntos sobre el Manchester City, ante el Brentford.

Diciembre 03, 2025 06:58 p. m. • 
Por Redacción D10
Mikel Merino

Mikel Merino volvió a anotar para el Arsenal.

Foto: Gentileza - Arsenal

En un partido discreto del Arsenal, faltó de ideas en ataque, los de Mikel Arteta consiguieron una victoria importante para seguir en lo más alto de la tabla.

Merino, que jugó de nueve, aprovechó un centro preciso de Ben White tras un taconazo de Noni Madueke para adelantarse a Ethan Pinnock y batir con un cabezazo picado a Caoimhin Kelleher.

Diez minutos después, Raya, que consiguió salvó el empate tras una sensacional estirada a remate de Kevin Schade, que tras tocarla, el balón se topó con el travesaño.

Ya en el descuento, Saka, que salió en la segunda mitad, aprovechó un pase de Merino para poner el tanto de la sentencia.

El partido comenzó con un dominio claro de los locales, que contaron de nuevo con las bajas de William Saliba y Gabriel en la zaga y sufrieron la lesión de Cristian Mosquera por problemas físicos, ante un Brentford, sin Igor Thiago, segundo máximo goleador de la Premier que esperaba en el banquillo, muy encerrado atrás.

Los de Mikel Arteta, que también dejó en el banquillo a Eberiche Eze, iban a aprovechar su primera ocasión, a los once minutos de juego, que terminó en el gol del pamplonica

Merino, que ya marcó la semana pasada en el empate ante el Chelsea, sumó su tercera diana en el torneo doméstico.

La banda derecha era un peligro constante con las asociaciones entre Madueke y White, que abarcaban todas las acciones ofensivas del Arsenal.

Ambos pudieron aumentar la ventaja, pero el disparo de Madueke se topó con Kelleher y el de White se fue al lateral de la red y en la primera de los visitantes pudo llegar el empate.

Kevin Schade, titular por Thiago, se impuso a la defensa ‘Gunner’ y su testarazo fue repelido, primero por Raya, y en segunda instancia, por el travesaño.

Tras el susto, el Arsenal lo siguió intentando por la banda derecha y Gabriel Martinelli desaprovechó una gran oportunidad al mandar el balón muy desviado.

Poco después, Madueke tuvo el gol hasta en dos ocasiones, pero Rico Henry estuvo providencial al quitarle el balón cuando el inglés lo tenía todo para definir.

Justo antes del descanso, llegó la mala noticia del encuentro con la lesión del español Cristhian Mosquera, titular por tercer encuentro consecutivo, por problemas físicos que obligó a Arteta a colocar a Jurrien Timber de central.

Tras la reanudación, el Brentford salió decidido en busca del empate presionando al Arsenal y teniendo tres corners seguidos, que no logró rematar.

Keith Andrews intentó mantener esa buena dinámica dando entrada entre otros a Igor Thiago, con once goles en este inicio de temporada, sin embargo, el delantero brasileño estuvo desaparecido en la media hora que estuvo sobre el verde, mientras que Arteta metió a Eze y a Saka, sin tener el impacto esperado.

El guardameta Kelleher se empeñó en que hubiera emoción hasta el final con dos grandes esturadas a disparos de Riccardo Calafiori, que se encontró con el irlandés hasta en dos ocasiones, y Declan Rice, que también se retiró con molestias

Sin acercarse apenas al área rival ni lograr un tiro entre los tres palos en toda la segunda parte, el Brentford terminó encajando la sentencia de Saka en el descuento.

Con esta victoria, el Arsenal se coloca con 33 puntos, cinco más que el Manchester City, mientras que el Brentford se mantiene en la decimotercera posición, en la zona media de la clasificación.

- Ficha técnica:

2 - Arsenal: Raya; White, Mosquera (Timber, m.44), Hincapié, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice (Gyokeres, m.84); Madueke (Saka, m.61), Merino, Martinelli (Eze, m.61).

0 - Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Pinnock (Collins, m.74), Ajer; Janelt (Henderson, m.61), Yarmolyuk; Outtara, Jensen (Damsgaard, m.61), Henry (Lewis-Potter, m.74); Schade (Igor Thiago, m.61).

Goles: 1-0. Merino, m.11; 2-0. Saka, m.90+1.

Árbitro: Tony Harrington . Mostró tarjeta amarilla a Yarmolyuk (m.65) por parte del Brentford.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada catorce de la Premier League disputado en el Emirates Stadium (Londres).

Premier League Arsenal Brentford
Redacción D10
