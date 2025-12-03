03 dic. 2025
Fútbol Internacional

Derrota paraguaya frente a Chile

Chile derrotó este martes por 1-0 a Paraguay en Rancagua para alcanzar su segunda victoria en la cuarta fecha de la Liga de Naciones Femenina y mantenerse en el cuarto puesto de las eliminatorias al Mundial Brasil 2027.

Diciembre 03, 2025 07:25 a. m. • 
Por Redacción D10
589146669_18555837721009596_4105837629568936779_n.jpg

La Albirroja no pudo en su visita a la Roja.

Foto: Prensa - APF

La Roja se impuso con un gol de la volante de Colo Colo Yanara Aedo, en el minuto 33, que le permitió llegar a siete puntos y ubicarse en una posición que da acceso a la repesca internacional.

La Liga de Naciones femenina otorga dos cupos directos al Mundial y otros dos para el repechaje, que se definirán al final de la competencia que se jugará a ocho partidos.

Las paraguayas, que venían de un triunfo agónico de local, se ubican en la sexta plaza con tres enteros, en una eliminatoria de nueve selecciones que Brasil, al ser anfitriona del Mundial, no disputa.

La selección dirigida por el chileno Luis Mena tuvo un primer tiempo complicado frente a las albirrojas, que con un buen cerrojo mantuvieron a raya por media hora las intenciones de las locales de abrir el marcador con su dominio del juego.

El protagonismo de las chilenas, no obstante, tuvo recompensa al minuto 33, cuando llegó el gol del desahogo.

Aedo definió un centro que recibió de Vaitiare Pardo dentro del área grande al borde de la medialuna, con un disparo que pegó dentro del travesaño y entró desconcertando a la guardameta paraguaya Alicia Bobadilla.

La ventaja tranquilizó a Chile para irse al descanso con ventaja, pero en el segundo tiempo se reanudó la batalla con un equipo paraguayo que generó peligro con sus avances al arco de la portera del OL Lyonnes francés Christiane Endler.

Peleaban palmo a palmo cuando la volante del Olimpia Danna Garcete fue expulsada al minuto 69, por doble amarilla ante una falta sobre Aedo, pero el dominio de La Roja con superioridad numérica fue breve.

Las chilenas quisieron atacar con velocidad en contragolpes en busca de sorprender a la zaga paraguaya, pero les costó la definición y las visitantes consiguieron recomponerse para intentar un empate.

Un cabezazo de la defensora del Bristol City inglés Camila Sáez y un mano a mano de la delantera de Colo Colo Mary Valencia fueron las opciones más claras de las locales, que no consiguieron marcar un segundo tanto.

La competencia se reanudará en abril del próximo año, cuando Chile reciba a la segunda de la tabla, Argentina, y visite a Colombia, con la que está igualada en siete puntos.

Paraguay, en tanto, será local ante Ecuador que es quinta y visitará a Perú, séptima, también con tres enteros.

-⁠ ⁠Ficha técnica:

1.⁠ ⁠Chile: Christiane Endler; Anaís Cifuentes (m.88, Rosario Balmaceda), Fernanda Ramírez, Fernanda Pinilla, Camila Sáez; Yanara Aedo, Millaray Cortés (m.78, Yastin Jiménez) , Nayadet López (m.65, Gisela Pino); Vaitiare Pardo (m.88, María José Urrutia), Sonya Keefe, Ámbar Figueroa (m.65, Mary Valencia).

Seleccionador: Luis Mena.

0.⁠ ⁠Paraguay: Alicia Bobadilla; María Martínez, Dahiana Bogarín, Fiorela Martínez, Deisy Ojeda; Celeste Aguilera, Danna Garcete, Cindy Ramos (m.92, Belén Riveros); Claudia Martínez, Lice Chamorro, Rebeca Fernández (m.75, Fátima Acosta).

Seleccionador: Herminio Barrios.

Gol: 1-0, m.33: Yanara Aedo.

Árbitro: La peruana Milagros Arruela expulsó a la paraguaya Danna Garcete por doble amarilla y amonestó a la chilena Yanara Aedo.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Naciones Femenina clasificatoria al Mundial 2027, disputado en el estadio El Teniente de Rancagua.

Fútbol Internacional Liga de Naciones Fútbol Femenino Paraguay
Redacción D10
Más contenido de esta sección
claudia martinez.jpg
Fútbol Internacional
OL Lyonnes mira a Claudia Martínez
Claudia Martínez, la gran estrella del fútbol femenino paraguayo, se encuentra en el interés del poderoso equipo OL Lyonnes de Francia.
Diciembre 01, 2025 07:19 a. m.
 · 
Redacción D10
G7DVQPmWYAAGCML.jpeg
Fútbol Internacional
Boca sufrió para superar a Argentinos Juniors y clasificarse a semifinales
Boca Juniors derrotó este domingo por 1-0 a Argentinos Juniors en su estadio, La Bombonera, para acceder a las semifinales del Torneo Clausura del fútbol argentino.
Diciembre 01, 2025 06:51 a. m.
 · 
Redacción D10
andrés cubas.jpg
Fútbol Internacional
Andrés Cubas gana la Conferencia Oeste y se cita con Messi en final de MLS Cup
El Vancouver Whitecaps, con el internacional paraguayo Andrés Cubas, ganó este sábado por 3-1 en el campo del San Diego y se citó con el Inter Miami en la final de la MLS Cup.
Noviembre 30, 2025 05:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Isak
Fútbol Internacional
Isak y Liverpool ven la luz en el Liverpool
El delantero sueco, el hombre de los 150 millones, marcó su primer gol en la Premier League.
Noviembre 30, 2025 04:14 p. m.
 · 
Redacción D10
lautaro martínez
Fútbol Internacional
Lautaro Martínez tumba al Pisa
El Inter de Milán se recuperó este domingo de su derrota en el derbi ante el Milan con una victoria balsámica ante el recién ascendido Pisa (0-2), con un doblete del argentino Lautaro Martínez.
Noviembre 30, 2025 03:58 p. m.
 · 
Redacción D10
chelsea
Fútbol Internacional
El Chelsea resiste con 10 ante el Arsenal
El Chelsea, con diez jugadores desde el minuto 38 por la expulsión del Moisés Caicedo, resistió ante el Arsenal, líder de la Premier.
Noviembre 30, 2025 03:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más