Ronaldo Martínez sería tentado por el fútbol mexicano

Ronaldo Martínez, actual goleador de la liga argentina con cuatro tantos, es una de las figuras de Platense que en el semestre pasado levantó un título histórico. Su buen rendimiento fue premiado con la convocatoria de Gustavo Alfaro para el último combo de Paraguay en las Eliminatorias Sudamericanas.

Y no solo eso, sino que también podría pasar al fútbol mexicano. De acuerdo con informaciones periodísticas, su club recibiría una oferta importante por el atacante. “Por el momento no tenemos ninguna información, ningún pedido. Estamos abiertos a cualquier negociación, pero por el momento no hay nada”, aseveró el presidente Sebastián Ordoñez.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el titular del club argentino apuntó que como entidad están “abiertos a escuchar ofertas. De acuerdo a la oferta que tengamos, decidimos si es beneficiosa o no para nuestra institución”.

Por otra parte, el presidente de Platense destacó el hecho de tener un jugador con nivel de selección en su equipo. “Es un hecho de suma importancia para seguir posicionándonos en el fútbol argentino y en el fútbol sudamericano”, sentenció. El contrato de Ronaldo Martínez con el cuadro argentino finaliza en dos años más.