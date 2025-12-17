17 dic. 2025
Fútbol Internacional

Estudios confirman grave lesión de Arzamendia

El jugador paraguayo de Estudiantes sufrió una severa lesión en la rodilla derecha en la final del fútbol argentino.

Diciembre 17, 2025 09:08 a. m. • 
Por Redacción D10
G8VAwPFXAAEhxTW.jpeg

Arzamendia deberá ser operado de la rodilla derecha.

Foto: @EdelPoficial

Santiago Arzamendia, campeón con Estudiantes de La Plata, queda fuera de las canchas por al menos 6 meses a raíz de una lesión de consideración que sufrió jugando por su equipo frente a Racing, en la final por el título del torneo Clausura argentino.

Según el parte médico difundido por el Pincharrata, Arzamendia tuvo una rotura de ligamento cruzado anterior, del ligamento colateral interno y del menisco interno de la pierna derecha tras la criminal patada que le propinó el futbolista Juan Ignacio Nardoni.

Con esto, el paraguayo deberá someterse a una cirugía y su recuperación tardaría como mínimo 6 meses, quedando fuera de la posibilidad de participar de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá del 2026.

Santiago Arzamendia Estudiantes de La Plata Fútbol Internacional
Redacción D10
