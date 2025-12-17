Estudios confirman grave lesión de Arzamendia

Santiago Arzamendia, campeón con Estudiantes de La Plata, queda fuera de las canchas por al menos 6 meses a raíz de una lesión de consideración que sufrió jugando por su equipo frente a Racing, en la final por el título del torneo Clausura argentino.

Según el parte médico difundido por el Pincharrata, Arzamendia tuvo una rotura de ligamento cruzado anterior, del ligamento colateral interno y del menisco interno de la pierna derecha tras la criminal patada que le propinó el futbolista Juan Ignacio Nardoni.

🇦🇷🚨 TRISTE NOTICIA: Por este patadón de Nardoni, Santiago Arzamendia de Estudiantes se rompió los meniscos y los ligamentos cruzados de la rodilla derecha y estará más de 6 meses afuera.



‼️ El árbitro NO COBRÓ ni falta. pic.twitter.com/qjakmnyQnz — Derechazo (@derechazoar) December 15, 2025

Con esto, el paraguayo deberá someterse a una cirugía y su recuperación tardaría como mínimo 6 meses, quedando fuera de la posibilidad de participar de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá del 2026.