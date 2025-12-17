17 dic. 2025
Fútbol Internacional

Simpático momento de Paiva y Báez

VIDEO. Los paraguayos campeones con Junior protagonizaron un simpático cruce durante los festejos.

Diciembre 17, 2025 09:29 a. m. • 
Por Redacción D10
Paiva y Báez son campeones en Colombia.

El Junior de Barranquilla volvió a coronarse campeón en el fútbol colombiano, al vencer por 0-1 al Deportes Tolima en el juego de revancha disputado en Ibagué. El duelo estuvo marcado por la expulsión del paraguayo Guillermo Paiva, quien protagonizó un simpático momento frente a las cámaras en la intimidad del campeón.

El delantero fue consultado sobre el partido y respondió que no podía decir nada “ya que había sido expulsado en el primer tiempo. Luego, cuando intentó ponerse serio y justificar en que la decisión había sido rigurosa, fue interrumpido por el compatriota Cristian Javier Báez que fusiló al ex ariete de Olimpia.

Junior levantó su título número 11 en el fútbol colombiano y además sacó boleto para disputar la Copa Libertadores del próximo año.

