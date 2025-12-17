17 dic. 2025
Fútbol Internacional

Paiva y Báez se consagran en Colombia

Guillermo Paiva, pese a ser expulsado en el duelo final, y Cristian Báez se coronaron campeones con el Junior de Barranquilla.

Diciembre 17, 2025 07:08 a. m. • 
Por Redacción D10
G8V83cUXkAEG5bg.jpeg

Los paraguayos orgullosos posando con la bandera tricolor.

Foto: @JuniorClubSA

El Junior ganó este martes su undécimo título de la liga colombiana al vencer por 0-1 como visitante al Deportes Tolima en el partido de vuelta de la final del Torneo Finalización, para culminar la serie con un 0-4 en el global.

El equipo barranquillero, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, se llevó la victoria con un gol del extremo José Enamorado, que ya había anotado dos tantos en el juego de ida, y celebró en el estadio Manuel Murillo Toro un nuevo título de liga, que le otorga además un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El entrenador Arias, por su parte, logró su primer título en Colombia tras haber sido subcampeón en 2023 con el Deportivo Independiente Medellín y tener pasos recordados en Deportivo Cali e Independiente Santa Fe.

Con tres goles por remontar, el Tolima salió a buscar el primer gol muy rápido y tuvo dos oportunidades en los primeros minutos, la primera con un tiro de esquina lanzado por el centrocampista Brayan Rovira, que exigió al portero uruguayo Mauro Silveira, y un remate en el área del extremo Jersson González, que fue despejado por el centrocampista Didier Moreno.

Sin embargo, en su afán por atacar los anfitriones dejaron muchos espacios para el contragolpe que el Junior empezó a aprovechar.

La primera oportunidad clara de los visitantes llegó al minuto ocho cuando el extremo Bryan Castrillón quedó mano a mano con el guardameta uruguay Cristopher Fiermarín, que se impuso y evitó la celebración del atacante.

El único gol del partido llegó al minuto 15 en otro contragolpe letal en el que el volante Yimmi Chará filtró un pase para Enamorado, que fue más rápido que los centrales locales y picó el balón para vencer la resistencia de Fiermarín.

Los dirigidos por Arias administraron el balón y con ello la diferencia ante un rival que quedó petrificado con el tanto de Enamorado.

No obstante, los anfitriones tomaron aire al minuto 41 cuando el atacante paraguayo Guillermo Paiva agredió al central tolimense Marlon Torres y el árbitro Andrés Rojas lo expulsó.

El Tolima volvió a atacar y estuvo a punto de anotar al 41 con un remate del volante Kevin Pérez, que atajó Silveira, y otro del lateral Samuel Velásquez, que salió desviado.

Para el segundo tiempo, el partido mantuvo la tónica y el Tolima tuvo su oportunidad más clara al 61 cuando Velásquez, que hoy fue un atacante más, sacó un fortísimo remate que se estrelló en el palo.

Con el paso de los minutos, los locales perdieron impulso, los visitantes administraron, bajo el liderazgo del veterano Teófilo Gutiérrez que ingresó al minuto 64, y el Junior de Barranquilla celebró un nuevo título de liga, ganado con mucha autoridad tras dominar los dos partidos de la serie.

- Ficha técnica:

0. Deportes Tolima: Cristopher Fiermarín; Yhormar Hurtado, Marlon Torres, Anderson Angulo, Samuel Velásquez; Brayan Rovira (m.74, Jader Quiñones), Juan Pablo Nieto (m.55, Juan Pablo Torres), Jerson González (m.73, Yoimar Moreno), Kevin Pérez (m.62, Gonzalo Lencina), Mauricio González, y Adrián Parra.

Entrenador: Lucas González.

1. Junior: Mauro Silveira; Jhonier Guerrero (m.66, Edwin Herrera), Lucas Monzón, Jermein Peña, Yeison Suárez; Didier Moreno, Jesús Rivas (m.64, Carlos Esparragoza), Yimmi Chará (m.73, Javier Báez); Bryan Castrillón (m.46, Guillermo Celis), José Enamorado (m.64, Teófilo Gutiérrez) y Guillermo Paiva.

Entrenador: Alfredo Arias.

Gol: 0-1, m.17: José Enamorado.

Árbitro: Andrés Rojas. Expulsó a Guillermo Paiva y amonestó a Rovira, Torres, Velásquez, Quiñones, Gutiérrez y Rodríguez.

Incidencias: partido de vuelta de la final del Torneo Finalización de Colombia, disputado en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
gg.png
Fútbol Internacional
Donnarumma, mejor portero del año
El italiano Gianluigi Donnarumma, portero del Manchester City y la campaña pasada en el PSG, fue galardonado este lunes con el premio The Best al mejor guardameta que otorga la FIFA.
Diciembre 16, 2025 10:34 a. m.
 · 
Redacción D10
Nasser Al-Khelaïfi - PSG
Fútbol Internacional
La justicia condena al PSG a pagar los salarios que debe a Mbappé
El Tribunal de lo Laboral de París condenó este martes al París Saint-Germain a pagar los atrasos salariales a Kylian Mbappé, aunque no el resto de las peticiones que había hecho el futbolista, que reclamaba más de 260 millones de euros.
Diciembre 16, 2025 10:29 a. m.
 · 
Redacción D10
ronaldo martinez.jfif
Fútbol Internacional
El goleador en la mira del Pumas
El delantero de Platense, Ronaldo Martínez, podría migrar al fútbol mexicano en este mercado de pases.
Diciembre 16, 2025 10:08 a. m.
 · 
Redacción D10
Guillermo Paiva
Fútbol Internacional
Guillermo Paiva puede ser campeón con Junior
A las 21:30 se define hoy la liga colombiana entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, el juego de vuelta.
Diciembre 16, 2025 06:56 a. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
Fútbol Internacional
Olimpia, el mejor paraguayo en el ranking Conmebol
La Confederación Sudamericana de Fútbol compartió el top 30 de mejores clubes y Olimpia es el paraguayo más cerca de la posición principal.
Diciembre 15, 2025 05:51 p. m.
 · 
Redacción D10
sdfmsdmfsdm.jpg
Fútbol Internacional
La AFA denuncia “ataque coordinado” del Gobierno de Milei
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) denunció este lunes un “ataque coordinado” por parte del Gobierno de Javier Milei, tras la denuncia por corrupción contra su presidente que hizo la exministra de Seguridad y actual senadora oficialista Patricia Bullrich ante la Conmebol.
Diciembre 15, 2025 04:01 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más