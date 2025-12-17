Paiva y Báez se consagran en Colombia

El Junior ganó este martes su undécimo título de la liga colombiana al vencer por 0-1 como visitante al Deportes Tolima en el partido de vuelta de la final del Torneo Finalización, para culminar la serie con un 0-4 en el global.

El equipo barranquillero, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, se llevó la victoria con un gol del extremo José Enamorado, que ya había anotado dos tantos en el juego de ida, y celebró en el estadio Manuel Murillo Toro un nuevo título de liga, que le otorga además un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El entrenador Arias, por su parte, logró su primer título en Colombia tras haber sido subcampeón en 2023 con el Deportivo Independiente Medellín y tener pasos recordados en Deportivo Cali e Independiente Santa Fe.

Con tres goles por remontar, el Tolima salió a buscar el primer gol muy rápido y tuvo dos oportunidades en los primeros minutos, la primera con un tiro de esquina lanzado por el centrocampista Brayan Rovira, que exigió al portero uruguayo Mauro Silveira, y un remate en el área del extremo Jersson González, que fue despejado por el centrocampista Didier Moreno.

Sin embargo, en su afán por atacar los anfitriones dejaron muchos espacios para el contragolpe que el Junior empezó a aprovechar.

La primera oportunidad clara de los visitantes llegó al minuto ocho cuando el extremo Bryan Castrillón quedó mano a mano con el guardameta uruguay Cristopher Fiermarín, que se impuso y evitó la celebración del atacante.

El único gol del partido llegó al minuto 15 en otro contragolpe letal en el que el volante Yimmi Chará filtró un pase para Enamorado, que fue más rápido que los centrales locales y picó el balón para vencer la resistencia de Fiermarín.

Los dirigidos por Arias administraron el balón y con ello la diferencia ante un rival que quedó petrificado con el tanto de Enamorado.

No obstante, los anfitriones tomaron aire al minuto 41 cuando el atacante paraguayo Guillermo Paiva agredió al central tolimense Marlon Torres y el árbitro Andrés Rojas lo expulsó.

🏆⚽ ¡Guillermo Paiva se va expulsado en Junior y se queda con diez hombres ante Tolima!#LAFINALxWIN pic.twitter.com/QwmWZuOnqp — Win Sports (@WinSportsTV) December 17, 2025

El Tolima volvió a atacar y estuvo a punto de anotar al 41 con un remate del volante Kevin Pérez, que atajó Silveira, y otro del lateral Samuel Velásquez, que salió desviado.

Para el segundo tiempo, el partido mantuvo la tónica y el Tolima tuvo su oportunidad más clara al 61 cuando Velásquez, que hoy fue un atacante más, sacó un fortísimo remate que se estrelló en el palo.

Con el paso de los minutos, los locales perdieron impulso, los visitantes administraron, bajo el liderazgo del veterano Teófilo Gutiérrez que ingresó al minuto 64, y el Junior de Barranquilla celebró un nuevo título de liga, ganado con mucha autoridad tras dominar los dos partidos de la serie.

- Ficha técnica:

0. Deportes Tolima: Cristopher Fiermarín; Yhormar Hurtado, Marlon Torres, Anderson Angulo, Samuel Velásquez; Brayan Rovira (m.74, Jader Quiñones), Juan Pablo Nieto (m.55, Juan Pablo Torres), Jerson González (m.73, Yoimar Moreno), Kevin Pérez (m.62, Gonzalo Lencina), Mauricio González, y Adrián Parra.

Entrenador: Lucas González.

1. Junior: Mauro Silveira; Jhonier Guerrero (m.66, Edwin Herrera), Lucas Monzón, Jermein Peña, Yeison Suárez; Didier Moreno, Jesús Rivas (m.64, Carlos Esparragoza), Yimmi Chará (m.73, Javier Báez); Bryan Castrillón (m.46, Guillermo Celis), José Enamorado (m.64, Teófilo Gutiérrez) y Guillermo Paiva.

Entrenador: Alfredo Arias.

Gol: 0-1, m.17: José Enamorado.

Árbitro: Andrés Rojas. Expulsó a Guillermo Paiva y amonestó a Rovira, Torres, Velásquez, Quiñones, Gutiérrez y Rodríguez.

Incidencias: partido de vuelta de la final del Torneo Finalización de Colombia, disputado en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.