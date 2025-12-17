Cachorro: Con horas contadas en Racing

El jugador de 29 años había llegado a Argentina en marzo de este año, proveniente del América de México, donde en las temporadas anteriores había logrado títulos convirtiéndose en un jugador querido por la afición americanista. Racing lo compró por unos 3 millones de dólares, a cambio de cuatro temporadas en los registros del club argentino.

Sin embargo, Sánchez nunca pudo tener continuidad en el esquema de Gustavo Costas, quien prefirió utilizar a otros jugadores antes que al paraguayo, no solo en el cuadro base, sino como alternativa en el banco.