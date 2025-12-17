17 dic. 2025
Fútbol Internacional

Carlos Coronel no se mueve de la MLS

Por un tiempo arquero titular de la Selección Paraguaya, subcampeón con su equipo, Red Bull, Carlos Coronel, sin embargo, perdió preponderancia en el equipo de Gustavo Alfaro y dejó también su club en la MLS.

Diciembre 17, 2025 07:27 a. m. • 
Por Redacción D10
Carlos Coronel

Carlos Coronel no continuará en el conjunto de New York.

Foto: Gentileza - New York Red Bulls

No obstante, seguirá militando en la liga norteamericana, si no la más competitiva del subcontinente al menos la más millonaria. Será el Orlando City el club donde jugará el paraguayo, quien es tenido en alta consideración por los equipos importantes de la MLS.

Orlando buscaba fichar a un nuevo portero titular tras la salida del peruano Pedro Gallese, con el que expiró su contrato. A sus 28 años, Coronel jugó 180 partidos con los Red Bulls, equipo con el que llegó a la final de la Copa MLS en 2024, donde cayeron ante el LA Galaxy.

Carlos Coronel MLS Mercado de Pases
Redacción D10
