Rolando García Guerreño deja Tembetary

El experimentado Rolando García Guerreño, que hace algunos días tuvo un altercado con un compañero, dejó de pertenecer al Atlético Tembetary.

Agosto 27, 2025 11:24 a. m.
Rolando García Guerreño, experimentado defensor.

Rolando García Guerreño ya no sigue en Atlético Tembetary, de común acuerdo con la directiva arregló su salida.

Vale recordar que su último partido fue ante el 2 de Mayo, el 15 de agosto, por la fecha 8, ocasión en la que se fue expulsado tras una fuerte discusión con su compañero Tomás Canteros.

El Atlético Tembetary que dirige Luis Escobar aún no pudo ganar en lo que va del Clausura. En 9 fechas disputadas, sufrió 7 derrotas y logró dos empates. Además, se encuentra último en la tabla del promedio, muy complicado en zona de descenso.

Su próximo encuentro será este viernes desde las 16:00 ante el Sportivo Trinidense en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, por la décima fecha.

Tembetary
Cristian Díaz, expulsión y disculpas
VIDEO. El técnico de Tembetary, Cristian Díaz, se refirió a su expulsión por el pelotazo a Martinich.
Julio 08, 2025 12:13 p. m.
Tembetary
El Rojiverde iniciará el Clausura motivado
El presidente del club Tembetary, Carlos González, señaló en charla con FALG que en el Clausura se verá un equipo diferente con futbolistas nuevos y motivados.
Junio 30, 2025 07:20 a. m.
Tembetary
Paul Charpentier con desafíos importantes
Ante la necesidad de sumar todos los puntos posibles en el próximo torneo Clausura, la plantilla de Tembetary experimenta una importante renovación con el objetivo de mantenerse en Primera.
Junio 29, 2025 08:36 a. m.
Tembetary
Un campeón de Sudamericana ficha por Tembetary
Carlos González actualizó las altas y bajas en Tembetary con la novedad de un refuerzo de peso en la defensa.
Junio 17, 2025 12:26 p. m.
Tembetary
El Rojiverde no puede salir de la zona roja
Tembetary cayó por 2-1, de local, ante Guaraní por la fecha 20 y desde el inicio del torneo no ha podido salir de la zona de descenso directo.
Mayo 23, 2025 07:42 a. m.
Tembetary
Cristian Díaz y CT asumen un duro desafío
Abril 19, 2025 08:30 a. m.
