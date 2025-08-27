Rolando García Guerreño deja Tembetary

Rolando García Guerreño ya no sigue en Atlético Tembetary, de común acuerdo con la directiva arregló su salida.

Vale recordar que su último partido fue ante el 2 de Mayo, el 15 de agosto, por la fecha 8, ocasión en la que se fue expulsado tras una fuerte discusión con su compañero Tomás Canteros.

El Atlético Tembetary que dirige Luis Escobar aún no pudo ganar en lo que va del Clausura. En 9 fechas disputadas, sufrió 7 derrotas y logró dos empates. Además, se encuentra último en la tabla del promedio, muy complicado en zona de descenso.

Su próximo encuentro será este viernes desde las 16:00 ante el Sportivo Trinidense en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, por la décima fecha.