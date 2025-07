Cristian Díaz, expulsión y disculpas

El entrenador de Tembetary, Cristian Díaz, habló este martes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental, en el día después de su expulsión frente a Tembetary por un balonazo a Marcos Martinich de Ameliano.

El DT argentino dijo que no tuvo la intención de hacerlo, pese a estar enojado por determinadas situaciones del partido generado por el arbitraje de Aldo Quiñonez y contó que tras el lance fue a pedir disculpas al jugador de la V Azulada.

“Fui hasta el vestuario para disculparme con el chico Martinich. No justifico, siento que no fue un buen arbitraje, se fue generando una situación de enojo. Justo Rojas pone el pie y la pelota fue hacia Martinich. No pasó lo que quería”, explicó en la 1080 AM.

Sin embargo, luego el técnico tuvo un largo descargo en el que mencionó los malos antecedentes del arbitraje y la influencia que tiene los intereses en el mundo del fútbol. “Fue un desastre. Un desastre fue el arbitraje. No sabía que había pasado en un pasado. Hay una historia, un antecedente”, tiró.

Apuntó que en el mundo hay honestos y deshonestos y su visión es estar del lado correcto. Aunque no ocultó su fastidio porque esas situaciones negativas terminan perjudicando el trabajo de muchas personas.