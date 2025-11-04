Tembetary pedirá jugar en el Defensores del Chaco ante Cerro Porteño

Daniel Campo, gerente deportivo de Tembetary, se refirió a lo que será la última fecha del torneo Clausura donde recibirán a Cerro Porteño, rival que podría consagrarse campeón y que llevará un marco de público.

Campo reveló que la idea de la comisión directiva es jugar en Asunción. “Estamos pidiendo el Defensores del Chaco, pero estamos sujetos a una respuesta. El sábado 22 de noviembre se juega la final de la Conmebol Sudamericana y el partido vs. Cerro seguramente lo vamos a jugar el domingo 23, dependiendo de la celeridad para el retiro de las publicidades de la Conmebol”, detalló.

Si el Defensores del Chaco no está disponible, la segunda opción es Ciudad del Este. “El Antonio Aranda también tiene una gran capacidad, no me disgusta la idea. Pero la primera opción es el estadio Defensores del Chaco”, manifestó.

Por último fue consultado sobre los posibles precios de entradas. “Seguramente G. 30.000 las graderías, G. 50.000 las plateas y G. 100.000 las preferencias, qué se yo, por ahí estarán los precios”, cerró.