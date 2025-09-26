González: “Estamos disfrutando el momento”

“Estamos muy contentos, se habla mucho del partido de que Olimpia no pudo pasar contra nosotros, pero marcamos una diferencia en los primeros 20, 25 minutos y ahora estamos disfrutando el momento”, señaló el mandamás. El Rojiverde dejó fuera al Franjeado en la vía de los penales (4-2). González también señaló que esta clasificación “nos da confianza para hacerle partido a cualquier rival y seguir peleando por la permanencia en Primera División”.

Cabe mencionar que el Tembe se encuentra en el último lugar del acumulativo y su permanencia en la categoría depende de una campaña perfecta de aquí en más.