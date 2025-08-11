Escobar: “Cambiar el estado de ánimo”

El entrenador Luis Fernando Escobar, que se encuentra en el club desde la fecha 5, realizó su análisis en la conferencia de prensa. “En los tres partidos que estamos al frente del club ha sido en el que mayor ocasiones de gol tuvimos. Pero el rival golpeó de manera tempranera y marcó en los dos tiempos y eso nos dañó mucho”, explicó.

“Es fundamental cambiar el estado de ánimo. Cuesta mucho el día a día para llegar al próximo partido cuando sabemos que no hemos sumado en el torneo”, señaló sobre la campaña del Rojiverde.