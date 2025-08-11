11 ago. 2025
Tembetary

Escobar: “Cambiar el estado de ánimo”

Atlético Tembetary es el único equipo en el Clausura 2025 que no ha sumado un punto en los siete juegos disputados. En la fecha 7, ante Luqueño, recibió una tremenda goleada de 5-1, en Itauguá.

Agosto 11, 2025 09:51 a. m. • 
Por Redacción D10
Gx8lx7MW0AEXRAF.jpeg

El Rojiverde no levanta cabeza en el Clausura.

Foto: Prensa - Tembetary

El entrenador Luis Fernando Escobar, que se encuentra en el club desde la fecha 5, realizó su análisis en la conferencia de prensa. “En los tres partidos que estamos al frente del club ha sido en el que mayor ocasiones de gol tuvimos. Pero el rival golpeó de manera tempranera y marcó en los dos tiempos y eso nos dañó mucho”, explicó.

“Es fundamental cambiar el estado de ánimo. Cuesta mucho el día a día para llegar al próximo partido cuando sabemos que no hemos sumado en el torneo”, señaló sobre la campaña del Rojiverde.

Tembetary Torneo Clausura Fútbol paraguayo
