Tembetary, el primer descendido

Tembetary cayó derrotado por 2-0 ante Olimpia por la fecha 14 del torneo Clausura y sentenció su retorno a la Intermedia 2026, siendo el primer descendido de la temporada.

Pese a que todavía quedan ocho fechas para que termine el torneo Clausura, Tembetary ya no podrá salvarse, lo máximo que podría aspirar es igualar en puntos con Recoleta, pero en el duelo directo, el cuadro funebrero tiene ventaja.

Daniel Campo, gerenciador de Tembetary, se refirió a esta realidad de su equipo recién descendido. “Estamos tristes por el descenso, esto es un paso atrás para dar dos pasos más adelante”, indicó.

El directivo indicó que el proyecto sigue pese a que volverán a Intermedia. “El club está al día con el pago salarios, este año priorizamos lo institucional por encima de lo deportivo. En los próximos cinco o seis años Tembetary se va a consolidar en Primera”, cerró.