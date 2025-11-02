02 nov. 2025
Jugadores del Tembe despiertan interés

Daniel Campos, gerenciador del Atlético Tembetary, confirmó ayer en diálogo con Fútbol a lo Grande por la 1080 AM que varios de sus futbolistas están demostrando altos rendimientos y las ofertas no paran de llegar.

Otro semblante. Tembetary se ha vuelto un rival peligroso.

Recordemos que el Rojiverde desde la llegada del entrenador Luis Fernando Escobar cambió radicalmente, a pesar de ya confirmar su descenso a Intermedia. El gerenciador señaló que las ofertas se centran en Líder Cáceres, Sebastián Olmedo y elportero argentino Tomás Canteros. “Tuve llamados por todos mis jugadores, descendimos pero tenemos muchos llamados por nuestros jugadores. Líder Cáceres y Sebastián Olmedo no jugarán en la Intermedia”, señaló el empresario.

En el caso de Canteros, dijo que el futbolista está negociando con su representante algunas opciones del plano local.

Cabe resaltar que el Atlético Tembetary no ha perdido en sus últimas cuatro fechas: Dos ganados y dos empatados. Situación a la que no estaba acostumbrada.

El argentino Paul Charpentier es su goleador con seis tantos en el Clausura.

