Copa Libertadores

River recibe a Palmeiras en un duelo de pesos pesados en cuartos de la Libertadores

El argentino River Plate recibe este miércoles al brasileño Palmeiras, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores que presenta un duelo entre dos pesos pesados del continente que destacan no solo por su historia sino también por su gran presente.

Con presencia albirroja, se juega el duelo de Libertadores.

El partido comenzará a las 21.30 hora local (00.30 GMT del jueves) y tendrá lugar en el estadio Monumental de Buenos Aires.

El ‘Millonario’, campeón en cuatro ocasiones del máximo torneo continental, llega al duelo como líder de la Zona B del Torneo Clausura argentino y como único invicto de la actual temporada, con cinco triunfos y tres empates en las primeras ocho jornadas.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo, que regresó en 2024 al club con la Libertadores como objetivo máximo, vienen de derrotar el pasado sábado a Estudiantes por 1-2 y jugando con un hombre menos durante más de la mitad del encuentro por la expulsión del zaguero Lucas Martínez Quarta.

Este triunfo estiró a 12 la cifra de partidos sin perder de River, cuya última derrota fue en junio por 2-0 ante Inter de Milán en el Mundial de Clubes.

Tras una primera gran primera fase en la Libertadores, con tres triunfos y tres empates que lo dejaron líder de su grupo, el conjunto argentino se enfrentó el mes pasado al paraguayo Libertad en los octavos de final y, pese a que no logró imponer su juego, logró clasificar por penales tras un 1-1 en el global.

Pensando en el duelo de este miércoles, Gallardo reservó el sábado a algunos titulares y cuenta con un amplio abanico de opciones pensando en el once que recibirá a Palmeiras.

Destacan entre ellas los volantes colombianos Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, y los laterales argentinos Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, integrantes del plantel campeón mundial con Argentina en Qatar 2022.

El portero será otro campeón mundial, Franco Armani, mientras que la delantera estaría integrada por Sebastián Driussi y Maximiliano Salas, refuerzo estelar del ‘Millonario’ para esta temporada tras coronarse con Racing en la última Copa Sudamericana.

El ‘Verdao’, por su parte, también llega en un gran momento futbolístico y buscará dejar en el camino a River en busca de su cuarta Libertadores.

En la fase inicial, Palmeiras fue una aplanadora, con seis triunfos en seis partidos, marcando 17 goles y recibiendo solo cuatro. En octavos de final, liquidó la serie en la idea con un contundente 0-4 ante Universitario en Perú, seguido de un empate 0-0 en San Pablo.

En el plano local, los dirigidos por Abel Ferreira vienen de aplastar al Internacional de Porto Alegre con un contundente 4-1, con un hat-trick de su máximo goleador en la temporada, el joven Vítor Roque.

Con ese resultado, quedó en la segunda ubicación del campeonato brasileño, con cuatro puntos menos que el líder Flamengo pero con un partido pendiente.

El partido ante Internacional marcó además el debut del experimentado Andreas Pereira, flamante refuerzo del club proveniente del Fulham inglés.

Pereira es una de las alternativas de Ferrerira para el duelo del miércoles, para el cual contará con casi todas sus estrellas, incluido Felipe Anderson, otro futbolista con amplia trayectoria en el fútbol europeo.

El vencedor de esta eliminatoria, que se definirá la próxima semana en Brasil, se medirá en semifinales con el ganador del duelo entre el ecuatoriano Liga Deportiva Universitaria de Quito y el brasileño San Pablo.

