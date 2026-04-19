19 abr. 2026
Fútbol Internacional

River Plate recibe a Boca Juniors de Adam Bareiro para el superclásico

El River Plate recibirá este domingo al Boca Juniors, desde las 17:00, para un ‘Superclásico’ de los más competitivos y atractivos de las últimas temporadas en Argentina.

Abril 19, 2026 09:32 a. m. • 
Por Redacción D10
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Buen truco. Adam Bareiro (d) festeja con Merentiene y Paredes su tanto contra Instituto.

FOTO: GENTILEZA

A partir del buen momento futbolístico de ambos equipos y la apuesta de los entrenadores a esquemas ofensivos, que se jugará ante el lleno completo del estadio más grande de Sudamérica.

El partido tendrá lugar en el estadio ‘Monumental’ de la ciudad de Buenos Aires a las 17.00 hora local y será arbitrado por Darío Herrera.

El ‘Millonario’ de Eduardo ‘Chacho’ Coudet y el ‘Xeneize’ de Claudio ‘Sifón’ Úbeda vienen de ganar sus partidos en las Copas Libertadores y Sudamericana, hace más de un mes que no conocen la derrota y luego de un mal comienzo de 2026 encontraron el funcionamiento para llegar con serios argumentos a reclamar la victoria ante el eterno rival.

El choque generó enorme expectativa para los fanáticos abonados de River, los únicos que fueron habilitados a reclamar tickets dada la demanda y la vigente prohibición del Ministerio de Seguridad Nacional al ingreso de público visitante, por lo que el apoyo al equipo de la banda roja será total por parte de las 85.018 almas presentes el domingo.

En los últimos días, distintos sitios de reventa exigían desde 815.000 pesos (unos 595 dólares) a cambio de una entrada para el ‘Superclásico’.

Entre otros condimentos extrafutbolísticos, el partido se jugará sobre un césped en mal estado, producto de los tres shows repletos en los que River hizo de anfitrión para la banda australiana de rock AC/DC, por lo que se espera un trámite accidentado en el que el balón no pueda correr con facilidad por el campo.

El resurgimiento de River

El ‘Millonario’ se encuentra en el segundo lugar del grupo B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Argentina, sumando 26 puntos por ocho partidos ganados (los últimos cinco en fila), dos empates y tres derrotas.

Además, comenzó su participación en la Copa Sudamericana con un empate 1-1 ante Blooming en Bolivia y la más reciente victoria por la mínima como local ante Carabobo.

La última caída de River, ante Vélez por 1-0, fue un momento de quiebre: la institución había iniciado el año renovando la apuesta por el ídolo Marcelo Gallardo, que durante todo 2025 pugnó sin grandes logros por encontrar el equipo que rindiera, pero terminó decidiendo a fines de febrero su salida anticipada para aplacar las agudas críticas de los hinchas.

Coudet, exjugador de períodos exitosos de River durante los primeros años del siglo, logró su salida del Alavés de España y se hizo cargo de la plantilla que había dejado Gallardo para imprimirle una nueva energía, que produce hasta la fecha un fútbol más directo y una cohesión defensiva que el equipo no encontraba hacía meses.

El resurgimiento futbolístico de River tiene mucho que ver con el reencuentro con el gol de los atacantes Sebastián Driussi y Facundo Colidio, junto a la constancia y liderazgo del mundialista por Argentina Gonzalo Montiel.

Boca encontró su mediocampo

El ‘Xeneize’ ocupa el cuarto lugar del muy disputado grupo A del campeonato argentino con 21 puntos, producto de cinco victorias, seis empates y dos derrotas, a lo que se suma un gran inicio en la Copa Libertadores, donde por el grupo D venció 1-2 a Universidad Católica en Chile y superó sin equivalencias 3-0 al Barcelona de Ecuador.

Para ‘Sifón’ Úbeda, heredero del cargo que dejó con su fallecimiento en 2025 el entrenador Miguel Ángel Russo, el inicio de esta temporada parecía mostrar los peores pronósticos, ya que no aparecían mejoras en la cancha ni las incorporaciones a la plantilla.

Sin embargo, la dirigencia logró sumar al mediocampista de gran despliegue proveniente del Estudiantes de La Plata, Santiago Ascacíbar, y el cuerpo técnico encontró un mediocampo que no paró de mejorar, entre el talento del capitán Leandro Paredes y la garra de los juveniles Milton Delgado y Tomás Aranda.

El delantero paraguayo Adam Bareiro, incorporado desde el Fortaleza de Brasil, se encontró rápidamente con el gol y jugará este domingo un partido aparte por su pasado en River, donde en 2024 disputó 16 partidos y no festejó una sola vez.

Historial reciente

El último partido entre ambos equipos se disputó por la fecha 15 del Torneo Clausura de 2025, en el que Boca como local derrotó con claridad por 2-0 a River, con goles de Exequiel ‘Changuito’ Zeballos (ahora recuperado de una lesión y disponible para Úbeda) y el uruguayo Miguel Ángel Merentiel.

El más reciente choque en el ‘Monumental’ fue para River por el Apertura 2025 por 2-1, con goles del hoy Real Madrid Franco Mastantuono y Driussi, mientras que para la visita descontó Merentiel.

De los anteriores ocho ‘Superclásicos’, cuatro fueron victorias para el ‘Millonario’, tres para el ‘Xeneize’ y uno fue empate. EFE

Fútbol Internacional Boca Juniors River Plate
Redacción D10
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