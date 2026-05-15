15 may. 2026
Tenis

Daniel Vallejo avanza con paso firme a las semifinales en Valencia

Daniel Vallejo, el mejor tenista paraguayo en la actualidad, venció al belga Zizou Bergs y se clasificó a las semifinales del Valencia Open.

Mayo 15, 2026 04:31 p. m. • 
Por Redacción D10
daniel vallejo.jpg

Daniel Vallejo sigue avanzando en Valencia.

Foto: Gentileza

Daniel Vallejo, de 21 años de edad, venció este viernes en los cuartos de final al belga Zizou Bergs (39), en dos mangas, por el marcador de 6-4 y 6-3 y alcanzó las semifinales del ATP Challenger 175 de Valencia (España).

El tenista guaraní mostró un nivel altísimo para imponerse a su rival, tercer mejor sembrado del torneo, en 1 hora y 23 minutos de juego. Con este triunfo va escalando en la clasificación en vivo, situándose en el puesto 78 por el momento.

En la siguiente instancia, el asunceno se verá las caras este sábado con el español Jaume Munar, quien avanzó de manera directa debido a la lesión de su compatriota Pablo Carreño Busta.

“Hubo bastantes paraguayos, y también gente no de Paraguay sino de España que me estuvo apoyando, estoy contento por eso, porque sé que mañana juego con un español, entonces contento de que me pudieran apoyar hoy y espero que mañana sea un buen partido”, refirió el atleta.

El juego disputado en el marco de las semifinales de la Copa Faulcombridge no comenzará antes de las 13:00. Será en cuarto turno, a desarrollarse en la pista central.

Tenis Daniel Vallejo Valencia
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Jannik Sinner
Tenis
El récord de Sinner; el reto de Zverev
Por primera vez desde el 2016, cuando Novak Djokovic y Andy Murray coincidieron el último día de competición, los dos primeros cabezas de serie del Masters 1000 de Madrid se enfrentan por el título: el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, y el dos veces campeón, el alemán Alexander Zverev.
Mayo 02, 2026 08:58 a. m.
 · 
Redacción D10
Mutua Madrid Open Madrid
Tenis
Zverev disputará ante Sinner su cuarta final en Madrid
El Masters 1.000 de Madrid tiene una de las finales deseadas, la que disputarán los dos primeros cabezas de serie.
Mayo 01, 2026 05:25 p. m.
 · 
Redacción D10
TENNIS-ATP-ESP-MADRID OPEN
Tenis
Sinner minimiza a Fils y jugará su primera final en Madrid
Jannik Sinner, número uno del mundo, subió un peldaño en su juego en la primera semifinal del Masters 1.000 de Madrid y venció con autoridad, por 6-2 y 6-4, al francés Arthur Fils, y se situó por primera vez en su carrera en la final en la Caja Mágica.
Mayo 01, 2026 02:43 p. m.
HHETqVAbAAARIJM.jpeg
Tenis
¡Qué fotito, Dani!
El tenista paraguayo cerró sus aprestos para el Masters 1000 de Roma y publicó una tremenda postal con el número 1 del mundo.
Abril 29, 2026 08:20 a. m.
 · 
Redacción D10
Dani Vallejo_67035491.jpg
Tenis
Dani Vallejo, contento y orgulloso: “Es un aprendizaje”
El paraguayo Daniel Vallejo dio sus sensaciones tras su histórica participación en el Masters 1.000 de Madrid.
Abril 27, 2026 09:38 p. m.
vvalejo.jpg
Tenis
Dani Vallejo se estrella contra Flavio Cobolli

El paraguayo Daniel Vallejo cayó este lunes por 6-3 y 6-2 frente al italiano Flavio Cobolli y se despidió del Mutua Madrid Open.
Abril 27, 2026 04:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más