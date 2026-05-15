Daniel Vallejo avanza con paso firme a las semifinales en Valencia

Daniel Vallejo, de 21 años de edad, venció este viernes en los cuartos de final al belga Zizou Bergs (39), en dos mangas, por el marcador de 6-4 y 6-3 y alcanzó las semifinales del ATP Challenger 175 de Valencia (España).

El tenista guaraní mostró un nivel altísimo para imponerse a su rival, tercer mejor sembrado del torneo, en 1 hora y 23 minutos de juego. Con este triunfo va escalando en la clasificación en vivo, situándose en el puesto 78 por el momento.

En la siguiente instancia, el asunceno se verá las caras este sábado con el español Jaume Munar, quien avanzó de manera directa debido a la lesión de su compatriota Pablo Carreño Busta.

“Hubo bastantes paraguayos, y también gente no de Paraguay sino de España que me estuvo apoyando, estoy contento por eso, porque sé que mañana juego con un español, entonces contento de que me pudieran apoyar hoy y espero que mañana sea un buen partido”, refirió el atleta.

El juego disputado en el marco de las semifinales de la Copa Faulcombridge no comenzará antes de las 13:00. Será en cuarto turno, a desarrollarse en la pista central.