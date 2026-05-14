Vallejo se mete a cuartos en Valencia

Adolfo Daniel Vallejo, número 84 del mundo, consiguió este jueves su clasificación para los cuartos de final del ATP Challenger 175 de Valencia tras vencer al local Nicolás Álvarez Varona por 7-6 y 6-0 en 1 hora, 45 minutos de partido.

El guaraní enfrentará en la siguiente ronda de la competencia al belga Zizou Bergs, actual número 39 de la clasificación ATP, que viene de superar al español Roberto Bautista Agut por 6-7, 6-3, 6-3 en 3 horas de juego.

ESCALA. Según la clasificación en directo de la ATP, estos nuevos resultados le permitirían a Vallejo volver a trepar, subiendo tres escalones más y amenazando la posición de un histórico del circuito como el griego Stefanos Tsitsipas (79) que en su momento llegó a ser top 3 del mundo.