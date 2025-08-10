Cerro Porteño se queda con la semifinal de ida en futsal

El Ciclón ganó con lo justo la primera pulseada gracias al solitario tanto de Diego Poggi, a los 17’ de la etapa inicial del juego, que se desarrolló en el Polideportivo de la Cooperativa Capiatá.

Por otra parte, en la semifinal que se disputó antes del superclásico, y también en el escenario capiateño, Afemec venció (2-4) a San Cristóbal.

Los goles del cuadro ganador fueron hechos por Leandro Acosta, Óscar Basualdo, Fernando Brambilla y Marcos Solís.

Mientras que Ariel Salomón había abierto el tanteador a favor de los santos, después llegó la remontada y antes del final, Joel Ibarra acortó la distancia que podría resultar determinante de cara a la revancha.

