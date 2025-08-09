09 ago. 2025
Futsal FIFA

El clásico, gran plato en las semis de futsal

Las semifinales de la Liga Premium de Futsal FIFA de la Asociación Paraguaya del Fútbol (APF) se disputarán hoy, con una doble jornada que promete emociones y fue programada en el Polideportivo de la Cooperativa de Capiatá.

Partidazo. Cerro Porteño y Olimpia chocan en Futsal FIFA

En el primer turno, desde las 12:00, San Cristóbal se enfrentará con Afemec. Este lance tendrá como juez principal a Feliciano Fariña, mientras que Édgar Barrios fue designado como auxiliar.

PLATO FUERTE. El duelo que centrará la atención es el superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia, que se disputará a partir de las 15:00. José Ocampo será el juez principal de este lance, mientras que Adán Villalba fue elegido como árbitro asistente.

Ambos encuentros serán transmitidos por Tigo Sports, mientras que las personas que deseen ir al escenario podrán comprar sus entradas que tendrán un valor de G. 30.000.

