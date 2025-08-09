El clásico, gran plato en las semis de futsal

En el primer turno, desde las 12:00, San Cristóbal se enfrentará con Afemec. Este lance tendrá como juez principal a Feliciano Fariña, mientras que Édgar Barrios fue designado como auxiliar.

PLATO FUERTE. El duelo que centrará la atención es el superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia, que se disputará a partir de las 15:00. José Ocampo será el juez principal de este lance, mientras que Adán Villalba fue elegido como árbitro asistente.

Ambos encuentros serán transmitidos por Tigo Sports, mientras que las personas que deseen ir al escenario podrán comprar sus entradas que tendrán un valor de G. 30.000.