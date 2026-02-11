Olimpia firma con prestigiosa empresa constructora

Olimpia consiguió este miércoles estampar la firma en el contrato para la construcción del nuevo estadio ODD, que será la sede de uno de los partidos de celebración de la Copa del Mundo del 2030.

La institución franjeada comunicó a través de sus redes sociales que llegó a un acuerdo con la prestigiosa empresa ARENA E+V que tiene en su porfolio la construcción de otros escenarios, como los de Brasil 2014, de acuerdo a los estándares de la FIFA.

“Olimpia firma con ARENA e+v para el desarrollo del nuevo ESTADIO ueno OSVALDO DOMÍNGUEZ DIBB, sede del FIFA WORLD CUP 2030. Experiencia internacional, estándares de clase mundial y un compromiso firme con la excelencia para recibir al mundo en Paraguay”, expresa el posteo del club en las redes sociales.

“La empresa está especializada en arquitectura deportiva, planificación, consultoría técnica y gestión integral de grandes infraestructuras deportivas y de entretenimiento. La contratación de Arena e+v representa un hito histórico para el club Olimpia y Paraguay”

✍🏻🏟 Estamos construyendo historia.



Olimpia firma con ARENA e+v para el desarrollo del nuevo ESTADIO ueno OSVALDO DOMÍNGUEZ DIBB, sede del FIFA WORLD CUP 2030.



Experiencia internacional, estándares de clase mundial y un compromiso firme con la excelencia para recibir al mundo… pic.twitter.com/C19vNoNNUs — Club Olimpia (@elClubOlimpia) February 11, 2026