Reconocido exárbitro se pregunta por qué a Almirón sí y a Bellingham no

Javier Castrilli, quien fuera árbitro internacional argentino de gran trayectoria, también se hizo eco de lo ocurrido recientemente en la Copa del Mundo y que tiene que ver con la expulsión que recibió Miguel Almirón en el encuentro de Paraguay ante Turquía.

El exjuez compartió la imagen en la que se observa a Jude Bellingham charlando con Jordan Ayew, pero teniendo la boca tapada. Esto ocurrió tras el choque que Inglaterra sostuvo con Ghana.

Se debería brindar una explicación… por la salud de la credibilidad… por qué a Almirón si y a Bellingham no…??? pic.twitter.com/58VFhdrh6V — Javier Castrilli (@castrillijavier) June 24, 2026

Ante esto, Javier Castrilli expuso: “Se debería brindar una explicación por la salud de la credibilidad. ¿Por qué a Almirón sí y a Bellingham no?”. El futbolista inglés no recibió ningún tipo de observación tras su charla con el ghanés, que si bien fue tras el pitazo final, esto no le exime de una sanción en caso de quebrantar una regla.