24 jun. 2026
Copa del Mundo

Sudáfrica vs. Corea del Sur: Paso a paso

Sudáfrica y Corea del Sur juegan por la tercera jornada del Grupo A de la Copa del Mundo.

Junio 24, 2026 09:00 p. m. • 
Por Redacción D10
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Mundial FIFA 2026 Corea del Sur Sudáfrica
Redacción D10
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