Paraguay, la clasificación y los posibles rivales

Paraguay enfrentará este jueves a Australia, desde las 23.00 en el estadio de la Bahía de San Francisco, buscando sellar su clasificación para la siguiente ronda de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

La victoria frente a Turquía fue clave y el equipo se encuentra ante diferentes escenarios y posibilidades que se fijarán de acuerdo al resultado que se registre en el encuentro.

En caso de una victoria sobre los oceánicos, el cuadro paraguayo ingresará a los dieciseisavos de final como segundo del Grupo junto con Estados Unidos y se enfrentaría en la siguiente instancia con el segundo del Grupo G que en estos momentos (aún por definirse) es Irán.

En caso de un empate, es casi seguro que avanzaría como uno de los terceros, aunque también la derrota (si es por pequeño margen) permitiría una clasificación, aunque en ese caso se tendría que ver los demás resultados para conocer el destino del equipo guaraní. La parte complicada de la historia tiene que ver que en la siguiente ronda los rivales podrían ser Alemania (1º Grupo E), Francia o Noruega (1º del Grupo I) o Colombia (1º de Grupo K).

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