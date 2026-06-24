Alternativas para el onceno ante Australia

El compromiso está programado en el Estadio de la Bahía de San Francisco, desde las 23:00, y el equipo paraguayo necesita de una victoria para avanzar como segundo en su zona y prolongar su tiempo de descanso de cara a la ronda de dieciseisavos de final.

El mediocampista Miguel Almirón (recibió una fecha de suspensión) será la única baja obligada, por lo que parte en punta como su reemplazante el ofensivo Mauricio Magalhães Prado.

Otra posibilidad en el ataque, cediendo su puesto Isidro Pitta, es el ingreso de Gabriel Ávalos, si le gana la pulseada final a Antonio Sanabria.

El grupo tendrá hoy una última movilización en donde Gustavo Alfaro ultimará detalles en un equipo que deberá tener la iniciativa y protagonismo. El probable equipo sería con: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez y Matías Galarza; Mauricio Magalhães, Julio Enciso y Antonio Sanabria y Gabriel Ávalos.