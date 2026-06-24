24 jun. 2026
Copa del Mundo

Alternativas para el onceno ante Australia

La Albirroja se moviliza hoy buscando definir el onceno inicial que enfrentará mañana a Australia, por la fecha 3 del grupo D, de la Copa Mundial de Norteamérica 2026.

Junio 24, 2026 07:51 a. m. • 
Por Redacción D10
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Opción en medio. Mauricio sería el titular.

El compromiso está programado en el Estadio de la Bahía de San Francisco, desde las 23:00, y el equipo paraguayo necesita de una victoria para avanzar como segundo en su zona y prolongar su tiempo de descanso de cara a la ronda de dieciseisavos de final.

El mediocampista Miguel Almirón (recibió una fecha de suspensión) será la única baja obligada, por lo que parte en punta como su reemplazante el ofensivo Mauricio Magalhães Prado.

Otra posibilidad en el ataque, cediendo su puesto Isidro Pitta, es el ingreso de Gabriel Ávalos, si le gana la pulseada final a Antonio Sanabria.

El grupo tendrá hoy una última movilización en donde Gustavo Alfaro ultimará detalles en un equipo que deberá tener la iniciativa y protagonismo. El probable equipo sería con: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez y Matías Galarza; Mauricio Magalhães, Julio Enciso y Antonio Sanabria y Gabriel Ávalos.

Mundial FIFA 2026 Paraguay Fútbol Internacional
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