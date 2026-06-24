24 jun. 2026
Copa del Mundo

Bosnia vs. Catar: Paso a paso

Bosnia y Catar, del Grupo B, se miden con la esperanza de ser uno de los mejores terceros de la Copa del Mundo.

Junio 24, 2026 03:39 p. m. • 
Por Redacción D10
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Mundial FIFA 2026 Bosnia-Herzegovina Qatar
Redacción D10
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