Chequia vs. México: Paso a paso

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Chequia quiere entrar como mejor tercero, pero México busca otra victoria en el Grupo A de la Copa del Mundo.
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Mundial FIFA 2026
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