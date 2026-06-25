24 jun. 2026
Copa del Mundo

Chequia vs. México: Paso a paso

Chequia quiere entrar como mejor tercero, pero México busca otra victoria en el Grupo A de la Copa del Mundo.

Junio 24, 2026 09:00 p. m. • 
Por Redacción D10
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Mundial FIFA 2026 México Chequia
Redacción D10
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