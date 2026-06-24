24 jun. 2026
Copa del Mundo

Se definen los grupos A, B y C

A las 16:00, se define el Grupo B. A las 19:00, el Grupo C tendrá sus clasificados. El Grupo A entrará en acción a las 22:00, con su centro en México.

Junio 24, 2026 07:56 a. m. • 
Por Redacción D10
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Desequilibrio. El delantero brasileño Vinícius Jr. marcó su primer gol contra Haití.

MAURO PIMENTEL/AFP

La Copa del Mundo entra en su etapa de definiciones más importantes. La de hoy promete ser una jornada apasionante, pues las miradas estarán repartidas en dos frentes simultáneos que terminarán de moldear el destino de las selecciones pertenecientes a los Grupos A, B y C.

En el primer turno, correspondiente al Grupo B, las acciones se disputarán a las 16:00. El plato fuerte lo protagonizarán Suiza y Canadá en el BC Place de Vancouver, un duelo directo por el liderato donde ambos llegan igualados con 4 unidades. En el Estadio de Seattle, Bosnia y Herzegovina se medirá ante Catar. Ambas escuadras, que arrastran apenas un punto, se juegan la última vida buscando un triunfo que les permita aspirar a una milagrosa clasificación entre los mejores terceros de la competición.

Más tarde, a las 19:00, el Grupo C se apoderará de los reflectores. Escocia y Brasil medirán fuerzas en el Miami Stadium bajo la estricta conducción del experimentado árbitro mexicano César Ramos. La Canarinha comanda el pelotón con 4 puntos y una diferencia de goles favorable (+3), pero no puede relajarse ante un conjunto escocés que marcha al acecho con 3 unidades y promete dar una batalla física en Florida.

Para cerrar la cartelera del grupo, la selección de Marruecos se enfrentará a Haití en el Atlanta Stadium. El conjunto africano llega en una posición inmejorable, compartiendo la cima con Brasil al sumar 4 unidades y sabiendo que un triunfo contundente les aseguraría prácticamente el pasaporte a la próxima ronda.

En la otra cara de la moneda, los caribeños cierran la tabla sin puntos y con un diferencial adverso tras dos caídas consecutivas, por lo que buscarán despedirse del certamen con la cabeza en alto intentando aguarle la fiesta a los muy competitivos marroquíes.

Finalmente, el Grupo A se definirá en México. La Selección anfitriona, clasificada ya a la siguiente fase, jugará contra República Checa, y Sudáfrica contra Corea del Sur. Ambos juegos comenzarán a las 22:00.

Copa del mundo Fútbol Internacional Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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