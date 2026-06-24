24 jun. 2026
Copa del Mundo

Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

Jornada de definición en la Copa del Mundo con 6 partidos. La tensión y las revoluciones a tope para este 24 de junio.

Junio 24, 2026 10:56 a. m. • 
Por Redacción D10
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El Azteca se viste de nuevo de gala para el juego de su selección.

Foto: AFP

Cartelera cargada de acción en el Mundial 2026 en donde la mirada estará centrada en el cierre de la fase de los grupos A, B y C. La guía viene con 6 partidos, en donde sobresale claramente el lance del pentacampeón Brasil.

Desde las 16.00, el Grupo B será el primero en cerrarse. En Vancouver y con Ramón Abatti de Brasil, se enfrentarán Suiza (4 pts) y Canadá (4 pts). Mientras que, en Seattle y con Jesús Valenzuela de Venezuela, jugará Bosnia (1 pts) y Catar (1 pts).

A partir de las 19.00 y por el Grupo C Escocia (3 pts) afrontará un duro lance frente a Brasil (4 pts) en Miami y con César Ramos de México como juez central. A la misma hora, en Atlanta y con Danny Makkelie de Países Bajos como árbitro, Marruecos (4 pts) jugará contra Haití (0 pts).

A las 22.00, en el cierre de la jornada y por el Grupo A, República Checa (1 pts) chocará con México (6 pts), en el Azteca con Yael Falcón Pérez de Argentina, mientras que en Monterrey y con Facundo Tello también de Argentina, Sudáfrica (1 pts) se medirá con Corea del Sur (3 pts).

MIÉRCOLES 24 DE JUNIO

16.00: Suiza vs. Canadá (GEN, El Trece)

16.00: Bosnia vs. Qatar (Unicanal)

19.00: Escocia vs. Brasil (GEN, El Trece)

19.00: Marruecos vs. Haití (Unicanal)

22.00: Chequia vs. México (GEN, El Trece)

22.00: Sudáfrica vs. Corea del Sur (Unicanal)

Guía de canales

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612

HD Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

IPTV Copaco: Canal 13

Claro TV: Canal 22

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: 27

Mundial FIFA 2026 Copa del mundo Fútbol Internacional
Redacción D10
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