Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

Cartelera cargada de acción en el Mundial 2026 en donde la mirada estará centrada en el cierre de la fase de los grupos A, B y C. La guía viene con 6 partidos, en donde sobresale claramente el lance del pentacampeón Brasil.
Desde las 16.00, el Grupo B será el primero en cerrarse. En Vancouver y con Ramón Abatti de Brasil, se enfrentarán Suiza (4 pts) y Canadá (4 pts). Mientras que, en Seattle y con Jesús Valenzuela de Venezuela, jugará Bosnia (1 pts) y Catar (1 pts).
A partir de las 19.00 y por el Grupo C Escocia (3 pts) afrontará un duro lance frente a Brasil (4 pts) en Miami y con César Ramos de México como juez central. A la misma hora, en Atlanta y con Danny Makkelie de Países Bajos como árbitro, Marruecos (4 pts) jugará contra Haití (0 pts).
A las 22.00, en el cierre de la jornada y por el Grupo A, República Checa (1 pts) chocará con México (6 pts), en el Azteca con Yael Falcón Pérez de Argentina, mientras que en Monterrey y con Facundo Tello también de Argentina, Sudáfrica (1 pts) se medirá con Corea del Sur (3 pts).
MIÉRCOLES 24 DE JUNIO
16.00: Suiza vs. Canadá (GEN, El Trece)
16.00: Bosnia vs. Qatar (Unicanal)
19.00: Escocia vs. Brasil (GEN, El Trece)
19.00: Marruecos vs. Haití (Unicanal)
22.00: Chequia vs. México (GEN, El Trece)
22.00: Sudáfrica vs. Corea del Sur (Unicanal)
Guía de canales
GEN
Tigo Star: Canal 12 y 612
HD Tigo Satelital (DTH): Canal 12
Personal TV: Canal 12 o 51
Claro TV: Canal 16
Copaco IPTV: Canal 8
Trece
Tigo Star: Canal 10
Personal Flow: Canal 10
IPTV Copaco: Canal 13
Claro TV: Canal 22
Unicanal
Tigo Star: Canal 8
Personal TV: Canal 17 o 23
Claro TV: Canal 20
Copaco IPTV: 27