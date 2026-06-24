24 jun. 2026
Copa del Mundo

Las dos bajas de Australia contra Paraguay

Los Socceros pierden un extremo y un defensa para el partido contra la Albirroja de mañana.

Junio 24, 2026 05:14 p. m. • 
Por Redacción D10
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Mat Leckie, extremo de Australia que no podrá estar contra Paraguay.

FOTO: SIDNEY TIMES

El extremo de los Socceroos, Mat Leckie, es baja importante para Australia en su juego contra Paraguay el jueves en el Mundial, debido a una lesión en el isquiotibial. El veterano de 35 años fue sustituido en el segundo tiempo de la derrota de Australia por 2-0 ante Estados Unidos.

En declaraciones a la prensa, el segundo entrenador de Ausralia, Paul Okon, confirmó que Leckie no se recuperará antes del partido de la fase de grupos contra Paraguay en Santa Clara. Incluso dejó correr la posibilidad de que no participe en el resto del torneo en caso de que Australia clasifique.

La lesión de Leckie abre la oportunidad a que Cristian Volpato, Connor Metcalfe y Nestory Irankunda puedan entrar en el once inicial.

Además, se reportó que el defensa Jacob Italiano también se perderá el partido contra la Albirroja, esto luego de haber sido titular en los dos encuentros disputados hasta el momento. El informe de los Socceroos no especifica la naturaleza de la lesión de Italiano.

Australia Paraguay Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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