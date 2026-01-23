Recoleta y Trinidense abren el telón del Apertura

El apasionante torneo Apertura del fútbol paraguayo retorna este viernes con la disputa de dos encuentros, el primero de ellos entre Recoleta y Sportivo Trinidense.
El juego entre el Canario y el Triki está marcado para las 18:00 en el estadio Ricardo Gregor del club Independiente de Campo Grande.
El historial entre Recoleta y Trinidense registra cuatro enfrentamientos durante la temporada 2025. Dos victorias para el Triki, 1 para Reco y 1 empate.
Recoleta disputará este 2026 su tercera temporada en Primera División, la segunda de manera consecutiva. Trinidense lo hace por octavo año, el cuarto al hilo.
Detalles del partido:
Recoleta FC vs. Sportivo Trinidense
Estadio: Ricardo Gregor.
Hora: 18:00.
Árbitro: Derlis Benítez.
Asistentes: Carmelo Candia y Juan Mendoza.
Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.
VAR: Fernando López.
AVAR: Milciades Saldívar.