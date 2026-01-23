23 ene. 2026
Torneo Apertura

Recoleta y Trinidense abren el telón del Apertura

Recoleta y Sportivo Trinidense dan el puntapié inicial al torneo Apertura 2026 en el estadio Ricardo Gregor.

Enero 23, 2026 09:04 a. m. • 
Por Redacción D10
20260123_090303.jpg

Recoleta y Trinidense se medirán en el Ricardo Gregor

El apasionante torneo Apertura del fútbol paraguayo retorna este viernes con la disputa de dos encuentros, el primero de ellos entre Recoleta y Sportivo Trinidense.

El juego entre el Canario y el Triki está marcado para las 18:00 en el estadio Ricardo Gregor del club Independiente de Campo Grande.

El historial entre Recoleta y Trinidense registra cuatro enfrentamientos durante la temporada 2025. Dos victorias para el Triki, 1 para Reco y 1 empate.

Recoleta disputará este 2026 su tercera temporada en Primera División, la segunda de manera consecutiva. Trinidense lo hace por octavo año, el cuarto al hilo.

Detalles del partido:

Recoleta FC vs. Sportivo Trinidense

Estadio: Ricardo Gregor.

Hora: 18:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Carmelo Candia y Juan Mendoza.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: Fernando López.

AVAR: Milciades Saldívar.

Recoleta Trinidense Torneo Apertura
Redacción D10
