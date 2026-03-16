Nanni: “Hubiera sido justo ganarlo”

El entrenador del Sportivo Ameliano, Roberto Nanni señaló que el empate no se festeja por las innumerables oportunidades que tuvo su equipo para superar a Guaraní en el cierre de la fecha 10 del Apertura 2026.

“Hicimos un gran partido ante un rival muy duro. Creo que para nosotros hubiera sido justo ganarlo, los jugadores dieron todo. Conforme con el rendimiento, pero triste por no haber conseguido los tres puntos ante un gran rival contra Guaraní”, expresó el DT argentino de la V Azulada.

Nani también se refirió al estilo de juego de sus dirigidos: “Este es el camino que vamos a seguir, somo un equipo con intensidad. Mucha velocidad de adelante para arriba, dónde supimos generar varias jugadas de peligro en el área rival. En la parte defensiva presionó muy bien, no concedimos nada. Pero lamentablemente en el fútbol se gana con goles y vamos a seguir trabajando en eso”, analizó Nanni.

Ameliano en la próxima fecha se medirá ante Trinidense, este jueves desde las 20:00, en el estadio Martín Torres en Santísima Trinidad. La V Azulada, en el torneo suma 13 puntos. En este certamen conoce de 3 victorias, 4 empates y tres derrotas.