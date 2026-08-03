03 ago 2026
Torneo Clausura

Sportivo Trinidense vs. San Lorenzo: Paso a paso

Sportivo Trinidense recibe a San Lorenzo en el Martín Torres en la continuidad de la fecha 3 del Clausura. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.

Agosto 3, 2026 04:12 p. m.
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Santísima Trinidad recibe el duelo entre Trinidense y San Lorenzo.

Sportivo Trinidense Sportivo San Lorenzo Torneo Clausura
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