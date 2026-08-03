Menú
twitter
instagram
facebook
youtube
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Pódcast
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
03 ago 2026
Pódcast
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
Torneo Clausura
Sportivo Trinidense vs. San Lorenzo: Paso a paso
Sportivo Trinidense recibe a San Lorenzo en el Martín Torres en la continuidad de la fecha 3 del Clausura. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Agosto 3, 2026 04:12 p. m.
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
Santísima Trinidad recibe el duelo entre Trinidense y San Lorenzo.
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
Sportivo Trinidense
Sportivo San Lorenzo
Torneo Clausura
Más contenido de esta sección
Torneo Clausura
Olimpia vs. Rubio Ñu: Paso a paso
Olimpia recibe a Rubio Ñu en el estadio Defensores del Chaco por la fecha 3 del torneo Clausura del fútbol paraguayo.
Agosto 2, 2026 03:29 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Guaraní vs. Libertad: Atractivo duelo en Trinidad
Guaraní recibe en La Arboleda de Trinidad a Libertad, desde las 18:30 en la prosecución de la tercera fecha del torneo Clausura 2026.
Agosto 2, 2026 08:56 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Olimpia va por su primera alegría
El equipo de Olimpia enfrenta a su similar de Rubio Ñu, desde las 16:00 en el estadio Defensores del Chaco de Sajonia, por la fecha 3 del campeonato Clausura.
Agosto 2, 2026 08:42 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Cerro Porteño recupera la memoria con goleada a Luqueño
El Ciclón se impuso en Barrio Obrero por 3-0 y sumó su primer triunfo en el Torneo Clausura.
Agosto 1, 2026 08:24 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Cerro Porteño vs. Luqueño: Paso a paso
Cerro Porteño recibe a Sportivo Luqueño en La Nueva Olla en la continuidad de la fecha 3 del torneo Clausura.
Agosto 1, 2026 06:15 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
2 de Mayo se frena en Villeta
2 de Mayo parecía encadenar su tercer triunfo al hilo pero Sportivo Ameliano reaccionó en el final para rescatar un nuevo empate y frenar el arranque perfecto del Gallo Norteño en el Clausura.
Agosto 1, 2026 06:05 p. m.
·
Redacción D10
Carga Más