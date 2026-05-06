06 may. 2026
Copa Sudamericana

Barracas Central vs. Olimpia: Paso a paso

Olimpia visita a Barracas Central desde las 21:00 por la fecha 4 del Grupo G de la Copa Sudamericana. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.

Mayo 06, 2026 06:58 p. m.
BARRACAS VS OLIMPIA.png

Promesa de buen fútbol en Buenos Aires.

Barracas Central Olimpia Copa Sudamericana
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