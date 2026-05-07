Vasco da Gama remonta en Chile y se coloca líder del grupo G

Sin embargo, la tarde comenzó complicada para los visitantes, que a los cinco minutos cometieron un error grosero que permitió a los chilenos abrir el marcador sin disparar siquiera al arco.

El uruguayo Alan Saldivia, que volvía al lugar en el que tan buenas temporadas jugó, retrasó un balón sin aparente peligro a su portero, pero Daniel Fuzato resbaló por la lluvia en el pasto sintético y el balón entró manso en la red.

El falló animó al Audax, que se apropió del balón y desplegó sus mejores minutos, en los que superó sin complicaciones al rival e incluso pudo doblar la ventaja.

Pero la falta de puntería y el descanso fueron una losa para los ‘itálicos’ y una salvación para los brasileños, que regresaron al campo con las ideas más claras.

Mérito en gran parte del banquillo, que introdujo dos reemplazos ofensivos que cambiaron la cara: Vasco da Gama se adueñó del campo y no tardó en empatar.

El tanto de la paridad lo hizo Spinelli desde los doce pasos tras una jugada de contrataque que también supuso la expulsión de Mercelo Ortiz por agarrón claro en el interior del área chica.

A partir de ahí, el portero de Audax se convirtió en el principal sostén de su equipo hasta que Matheus Franca de Oliveira cazó el balón en el borde del área grande y lo colocó en la red para darle a su equipo tres puntos fundamentales.

Vasco Lidera la tabla de posiciones con 7 puntos y Audax es segundo con 4 enteros, a la espera del resultado del juego entre Olimpia y Barracas, tercero y cuarto de forma respectiva con 4 y 3 puntos. EFE