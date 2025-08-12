Jorge González no se mueve de Recoleta

El presidente de Recoleta, Luis Vidal, conversó este martes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM y aclaró que Jorge González continuará al frente del equipo pese a la racha de 4 partidos sin ganar en el campeonato.

Aclaró que la institución tiene una política de no cambiar y siempre se buscará, si hubiera necesidad, rotar entre los profesionales que se encuentra dentro del Staff permanente del club.

“Eso es así y siempre va a ser así. Mientras nosotros estemos identificados con lo que vemos en campo, seguimos insistiendo con la política del club. Nunca vamos a cambiar algo que tenemos, salvo que se pueda incorporar a ese staff algo de primera. No tiene que ver con los resultados”, subrayó.

Deportivo Recoleta viene de sacar un gran resultado empatando en campo de Libertad por la fecha 7 del torneo Clausura. El próximo viernes deberá enfrentar al General Caballero de Juan León Mallorquín desde las 18.30.