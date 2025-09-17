Racing golpea primero en duelo entre argentinos

En un partido típicamente de Copa Libertadores, trabado, con situaciones polémicas y escasas ocasiones claras frente a los arcos, Racing Club venció por 0-1 a Vélez Sarsfield por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en partido disputado en el estadio José Amalfitani.

El gol de la victoria de la Academia fue marcado por su acostumbrado goleador, Adrián Martínez, quien a los 53 minutos remató una pelota cruzada al área chica del Fortín.

El partido tuvo sus roces físicos, por lo que un jugador se fue expulsado. En el primer tiempo (43’), Lisandro Magallán tuvo que abandonar la cancha por doble amonestación, lo que condicionó las posibilidades del equipo local por el resto del juego.

Con esta derrota, Vélez rompe un invicto de 13 partidos que llevaba en todas las competencias, por lo que en la revancha del próximo martes buscará reponerse.

Por su parte, Racing está envalentonado por este presente con su entrenador Gustavo Costas, de la mano del que es el actual capeón de la Copa Sudamericana.