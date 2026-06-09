¿Quedan entradas para ver el debut de Paraguay?

Cada vez falta menos para el inicio de la Copa del Mundo del 2026, la Albirroja ya se encuentra en los Estados Unidos y se prepara para lo que será su participación en la cita a la que retorna luego de 16 años.

El estreno en el Mundial será el próximo viernes 12 de junio a las 22.00 de nuestro país frente a los norteamericanos, en el SoFi Stadium de Los Ángeles que tendrá un marco imponente para una de las inauguraciones que contará con la actuación de artistas de la talla de Katy Perry.

Para el lance quedan aún 133 entradas, según la página oficial de la FIFA, aunque los precios están por encima del promedio de otras citas de este nivel. El acceso “más barato” cuesta unos 1120 USD (Gs. 6.753.600), mientras que el acceso más caro, en Zona VIP, está 2735 (Gs. 16.492.050) de la moneda norteamericana.

Paraguay se encuentra en el Grupo D junto con Estados Unidos, Australia y Turquía. Su primer lance será frente a los locales en Los Ángeles, mientras que los demás compromisos serán en el estadio ubicado en la Bahía de San Francisco.