¿Qué pasó antes de los penales entre Richard Ortiz y Ever Almeida?

Olimpia sumó otro fracaso más a su pésimo 2025: quedó eliminado de la Copa Paraguay en tanda de penales frente al Atlético Tembetary. Y una de las imágenes que dio que hablar fue el momento previo la arenga previa a la definición.

¿El plantel está tomado por Richard Ortiz pio?



No pueden ser tan HDP y dejarle a Ever Almeida fuera de la ronda



Donde quedó el respeto? En el culo de estos mercenarios?



Quiero que vean cómo dirigen solamente los jugadores en quien va a patear



Hacen lo que quieren estos… pic.twitter.com/d1rvuwECWa — Franja Negra (@franjanegrapy) September 25, 2025

Si bien al inicio, antes de que se cierre la ronda, se observa que Ever Hugo Almeida está dando indicaciones, de a poco los jugadores se van juntando y el entrenador quedó a un costado, aunque continuó hablando mientras también lo hacía el capitán Richard Ortiz.

Posteriormente también hicieron uso de la palabra otros futbolistas. La situación no cayó bien a varios hinchas del Decano que se hicieron sentir en redes sociales, criticando la actitud tomada por los jugadores, y el principal señalado es Richard Ortiz. Olimpia perdió 4-2 en los penales ante el Atlético Tembetary y el capitán franjeado fue uno de los que malogró su tiro.