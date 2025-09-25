25 sept. 2025
Copa Paraguay

¿Qué pasó antes de los penales entre Richard Ortiz y Ever Almeida?

Una de las imágenes que dejó la eliminación de Olimpia de la Copa Paraguay ocurrió previo a los penales, cuando los jugadores se juntaron, Richard Ortiz arengaba y el técnico Ever Hugo Almeida observaba fuera de la ronda.

Septiembre 25, 2025 11:32 a. m. • 
Por Redacción D10
Richard Ortiz

Momento de la charla previa a los penales.

Foto: Captura

Olimpia sumó otro fracaso más a su pésimo 2025: quedó eliminado de la Copa Paraguay en tanda de penales frente al Atlético Tembetary. Y una de las imágenes que dio que hablar fue el momento previo la arenga previa a la definición.

Si bien al inicio, antes de que se cierre la ronda, se observa que Ever Hugo Almeida está dando indicaciones, de a poco los jugadores se van juntando y el entrenador quedó a un costado, aunque continuó hablando mientras también lo hacía el capitán Richard Ortiz.

Posteriormente también hicieron uso de la palabra otros futbolistas. La situación no cayó bien a varios hinchas del Decano que se hicieron sentir en redes sociales, criticando la actitud tomada por los jugadores, y el principal señalado es Richard Ortiz. Olimpia perdió 4-2 en los penales ante el Atlético Tembetary y el capitán franjeado fue uno de los que malogró su tiro.

Copa Paraguay Olimpia Richard Ortiz Ever Hugo Almeida Tembetary
Redacción D10
Más contenido de esta sección
vavarr.jfif
Copa Paraguay
Habrá VAR desde octavos de final en Copa Paraguay
La APF informó que a partir de la instancia de octavos de final de la Copa Paraguay, que arranca este miércoles, habrá VAR.
Septiembre 23, 2025 11:51 a. m.
Avanza la V.jfif
Copa Paraguay
Ameliano sufre pero avanza a los octavos de la Copa Paraguay
Ameliano accedió la siguiente fase de la Copa Paraguay superando al 12 de Junio de Villa Hayes desde los 12 pasos, el resultado fue de 4-1.
Septiembre 03, 2025 09:04 p. m.
 · 
Redacción D10
olimpia copa paraguay.jpg
Copa Paraguay
Olimpia golea a Fernando y avanza a octavos de la Copa Paraguay
Sin pasar sobresaltos, Olimpia goleó este miércoles por 3-0 a Fernando de la Mora en la Fase 3 de la Copa Paraguay y avanzó a los octavos de final de la competencia.
Septiembre 03, 2025 05:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Tacuary.jfif
Copa Paraguay
Tacuary gana la pulseada ante San Lorenzo, desde el punto penal
En el arranque de la última jornada de clasificación a los octavos de final, San Lorenzo y Tacuary empataron (1-1) en tiempo normal y desde los 12 pasos fue el equipo de barrio Jara quién se quedó con el boleto a siguiente fase.
Septiembre 03, 2025 04:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Gz3EWlDWEAA8Okb.jpeg
Copa Paraguay
Olimpia hace su estreno en la Copa Paraguay
Olimpia se presenta hoy en el estadio Facundo de León Fossati de Villa Hayes para enfrentar a Fernando de la Mora, de la categoría Intermedia, desde las 16:00, en el marco de los 16avos de final de la Copa Paraguay 2025.
Septiembre 03, 2025 07:50 a. m.
 · 
Redacción D10
trttt.jfif
Copa Paraguay
Tembetary gana con lo justo y avanza de ronda
Atlético Tembetary venció a Carapeguá y avanzó a los octavos de final de la Copa Paraguay 2025.
Septiembre 02, 2025 08:44 p. m.
Carga Más