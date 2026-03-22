Pulseada a favor de Cerro Porteño en La Huerta

Atrapante choque protagonizaron Libertad y Cerro Porteño, con victoria del Ciclón de Barrio Obrero en la continuidad de la duodécima fecha del Torneo Apertura de la Copa de Primera, en La Huerta,

El Ciclón se reencontró con el triunfo con la conducción de Jorge Achucarro, que tomó la posta después de la salida de Jorge Bava. Mientras que el Gumarelo frenó su tren de cuatro victorias al hilo.

En cuanto al trámite del juego, el cuadro azulgrana golpeó primero y de manera tempranera en La Huerta. Apenas corrían 3 minutos una descoordinación en la salida dio pie a la recuperación de Mateo Klimowicz para asistir a Jorge Morel y éste sentenció el 0-1 a favor de la visita.

Posteriormente, fue de ida y vuelta siendo el local el de mayor empuje en la búsqueda del tanto de la igualdad. Lorenzo Melgarejo y Federico Carrizo tuvieron la magnífica oportunidad pero no supieron capitalizar.

Sobre el final de la primera fracción, el Guma tuvo otra estupenda oportunidad pero Alexis Martín evita la caída de su valla tras tapar el potente remate de Alan Benítez. Pero a fuerza de intentos llegó a los 43' el tanto de Federico Carrizo para cumplir la ley del ex.

En la complementaria, el desarrollo no bajó la intensidad y ambos equipos apostaron al todo o nada para el desequilibrio. Los repolleros fueron más efectivos ya que a los 64’ lograron dar vuelta el marcador: El autor del tanto fue Lorenzo Melgarejo que llegó a su octava diana en la competencia y se apunta como el máximo goleador del Apertura.

Pero el Ciclón no bajó la guardia y peleó para lograr a los 80’ el empate por intermedio de Fabricio Domínguez. En los minutos finales el partido estaba para cualquiera y fue Cerro Porteño el ganador. Cecilio Domínguez en el último minuto (90+4') desató la alegría para La Mitad Más Uno para vencer al Guma en su feudo por 3-2.