Puesta a punto en Estados Unidos

El grupo albirrojo se movilizó en el campo de la Universidad de Delaware de la ciudad de Newark, en donde cumplirá su rutina de entrenamiento hasta el próximo sábado 15, día en que enfrentará a Estados Unidos en el Subaru Park, en Chester, Pensilvania, desde las 19:00.

Un total de 21 jugadores, incluidos los del plano local, trabajaron bajo las órdenes del entrenador Gustavo Alfaro, y hoy se aguarda que se complete el grupo con el resto de los convocados. Para el duelo se presagia que el equipo mantenga su estructura, sin la inclusión de las novedades en la nómina.

Tras el juego ante los estadounidenses, el grupo viajará con destino a San Antonio, Texas, para afrontar su segundo juego ante México, marcado para el martes 18 desde las 22:30 en el estadio Alamodome.

Previamente a estos últimos amistosos, el seleccionado paraguayo había cumplido una gira por Asia, en donde consiguió un empate 2-2 frente a la selección de Japón y cedió por 2-0 contra Corea del Sur.

En el horizonte queda lo que ocurrirá en Washington, el próximo 5 de diciembre, cuando se realice el sorteo del Mundial del 2026, para conocer a los rivales en fase de grupos de la Albirroja, apuntando a cerrar también amistosos para los seis meses que quedan para el Mundial.