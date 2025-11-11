11 nov. 2025
Selección Paraguaya

Puesta a punto en Estados Unidos

La Selección Paraguaya inició con los trabajos de cara a los compromisos amistosos que animará en Norteamérica, como cierre de temporada, apuntando a la próxima Copa Mundial del 2026.

Noviembre 11, 2025 07:55 a. m. • 
Por Redacción D10
epa epa_WhatsApp Image 2025-11-10 at 9.44.40 PM_64104052.jpeg

Todo OK. Julio Enciso, tras perderse los últimos partidos por lesión, está de regreso.

El grupo albirrojo se movilizó en el campo de la Universidad de Delaware de la ciudad de Newark, en donde cumplirá su rutina de entrenamiento hasta el próximo sábado 15, día en que enfrentará a Estados Unidos en el Subaru Park, en Chester, Pensilvania, desde las 19:00.

Un total de 21 jugadores, incluidos los del plano local, trabajaron bajo las órdenes del entrenador Gustavo Alfaro, y hoy se aguarda que se complete el grupo con el resto de los convocados. Para el duelo se presagia que el equipo mantenga su estructura, sin la inclusión de las novedades en la nómina.

Tras el juego ante los estadounidenses, el grupo viajará con destino a San Antonio, Texas, para afrontar su segundo juego ante México, marcado para el martes 18 desde las 22:30 en el estadio Alamodome.

Previamente a estos últimos amistosos, el seleccionado paraguayo había cumplido una gira por Asia, en donde consiguió un empate 2-2 frente a la selección de Japón y cedió por 2-0 contra Corea del Sur.

En el horizonte queda lo que ocurrirá en Washington, el próximo 5 de diciembre, cuando se realice el sorteo del Mundial del 2026, para conocer a los rivales en fase de grupos de la Albirroja, apuntando a cerrar también amistosos para los seis meses que quedan para el Mundial.

Selección Paraguaya Julio Enciso Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
aldo perez paraguay_64041573.jfif
Selección Paraguaya
Absoluta: Últimas dos pruebas de temporada
El entrenador Gustavo Alfaro dará hoy a conocer la nómina de convocados para los dos últimos partidos amistosos de la temporada, de cara al Mundial que se celebrará en Norteamérica en el 2026.
Noviembre 07, 2025 07:16 a. m.
 · 
Redacción D10
G4_l69GW0AA_2HN.jpeg
Selección Paraguaya
“No hicimos el partido esperado”
Mariano Uglessich habló tras la derrota paraguaya en el Mundial Sub 17 y fue autocrítico.
Noviembre 05, 2025 12:49 p. m.
 · 
Redacción D10
G4xBksGWEAIFp7d.jpeg
Selección Paraguaya
La Albirroja alista su estreno mundial
La Selección Paraguaya Sub 17 prepara la estrategia para enfrentar a Uzbekistán en su debut en el Mundial de Catar, que será este miércoles, a las 10:00 (hora paraguaya), por el Grupo J.
Noviembre 03, 2025 07:22 a. m.
 · 
Redacción D10
albirroja sub 17 catar_63953535.jpg
Selección Paraguaya
Primera práctica de la Albirroja en Catar
La Selección Paraguaya Sub 17 realizó ayer la primera práctica de fútbol en la ciudad de Doha, en Catar, preparando su estreno en el Mundial de la categoría.
Noviembre 02, 2025 09:42 a. m.
 · 
Redacción D10
G4hEjaYX0AEWGGs.jpeg
Selección Paraguaya
Paraguay cierra aprestos con triunfo
La Selección Paraguaya Sub 17 se impuso en su último amistoso de preparación para el Mundial de Qatar.
Octubre 30, 2025 10:18 a. m.
 · 
Redacción D10
paraguay sub 17_63859408.jfif
Selección Paraguaya
La segunda prueba hoy contra Uganda
La Selección Paraguaya Sub 17, que se prepara para disputar el Mundial de la categoría de Catar, afronta hoy ante Uganda su segundo amistoso de preparación.
Octubre 28, 2025 07:57 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más