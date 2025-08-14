Priorizan lo deportivo y jugarán ante Olimpia en Mallorquín

El General Caballero de Juan León Mallorquín, que sumó dos triunfazos en las últimas fechas y ahora se prepara para enfrentar este viernes al Deportivo Recoleta, decidió tomar una medida pensando en el compromiso de la fecha 9 del torneo Clausura 2025 ante Olimpia.

Óscar Gavilán, vicepresidente del club esteño, conversó con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y contó que el Rojo será local frente al Decano en el estadio Ka’arendy de Juan León Mallorquín y no en el Antonio Aranda de Ciudad del Este.

El directivo justificó la medida, alegando que se trata de un pedido del entrenador Humberto Ovelar y dando una mirada más hacia lo deportivo. “El profe nos pidió jugar en nuestra cancha. Ya se resolvió hace días y ahora se hizo público”, explicó en la 1080 AM.