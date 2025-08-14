14 ago. 2025
General Caballero

Priorizan lo deportivo y jugarán ante Olimpia en Mallorquín

General Caballero recibirá en la fecha 9 a Olimpia en el estadio Ka’arendy y no en Ciudad del Este.

Agosto 14, 2025 12:21 p. m. • 
Por Redacción D10
el-kaarendy-el-estadio-mallorquin-recibe-la-copa.jpg

El Ka’arendy. El estadio de Mallorquín.

El General Caballero de Juan León Mallorquín, que sumó dos triunfazos en las últimas fechas y ahora se prepara para enfrentar este viernes al Deportivo Recoleta, decidió tomar una medida pensando en el compromiso de la fecha 9 del torneo Clausura 2025 ante Olimpia.

Óscar Gavilán, vicepresidente del club esteño, conversó con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y contó que el Rojo será local frente al Decano en el estadio Ka’arendy de Juan León Mallorquín y no en el Antonio Aranda de Ciudad del Este.

El directivo justificó la medida, alegando que se trata de un pedido del entrenador Humberto Ovelar y dando una mirada más hacia lo deportivo. “El profe nos pidió jugar en nuestra cancha. Ya se resolvió hace días y ahora se hizo público”, explicó en la 1080 AM.

Olimpia General Caballero de JLM Torneo Clausura
