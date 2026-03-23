23 mar. 2026
Selección Paraguaya

Primera práctica de la Albirroja en Atenas

La Selección Paraguaya cumplió su primera práctica en suelo griego, a la espera del amistoso ante Grecia, que se jugará este viernes.

Marzo 23, 2026 03:03 p. m. • 
Por Redacción D10
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La Selección Paraguaya de Fútbol tuvo este lunes su primer entrenamiento en Atenas, en donde el viernes enfrentará a Grecia, desde las 16:00, en el inicio de la penúltima Fecha FIFA previo al Mundial de Norteamérica 2026.

La jornada de entrenamiento contó con la presencia de 18 futbolistas, mientras que el resto de los convocados se irán sumando en el transcurso de las próximas horas para completar el plantel, informó la APF en un comunicado.

Las principales novedades del primer ensayo son las del portero Gastón Olveira, del Olimpia, y del ofensivo Mauricio, del Palmeiras de Brasil.

Los dos futbolistas terminaron para esta ventana de amistosos el proceso de nacionalización. El primero por su estadía ininterrumpida de cinco años en el país, mientras que el segundo por sus raíces paraguayas, a través de su familia paterna.

CHARLA CON DT. Antes de la práctica, que se llevó a cabo en el estadio del Panionios FC, el seleccionador Gustavo Alfaro habló un buen rato con el plantel. Posteriomente, los jugadores llevaron a cabo una activación progresiva, combinando tareas físicas y luego trabajos ya con el balón.

Selección Paraguaya Gustavo Alfaro Grecia
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