Prieto: “Tenemos que corregir muchas cosas”

“Tenemos que corregir muchas cosas, ser un equipo ordenado; no fue uno de los mejores partidos, no fue fácil, hicimos el gol muy rápido y luego fuimos ordenados”, dijo Prieto en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Consultado sobre el trabajo de Francisco Arce en la primera semana, Prieto reveló: “Trabajamos muy fuerte en lo físico y en lo táctico, él se acercó mucho al grupo para que captemos su idea de juego, falta aún mucho por mejorar y queremos estar a la altura de lo que él quiere implementar”.

En cuanto al rival que se viene, el líder Libertad, Prieto fue claro: “Nos toca un rival difícil, si queremos ganar cosas importantes será en este partido que debemos demostrar para que estamos”.

Adrián Alcaraz no podrá jugar ante el Repollero.

Análisis puro. Francisco Arce, entrenador de Guaraní, fue rotundo en sus declaraciones pospartido ante 2 de Mayo.

“Nos apuramos y al final elegimos mal la terminación de las jugadas cuando encontramos espacios. Bastantes cosas para corregir y otras para elogiar, porque se peleó bastante para quedarnos con la victoria”, dijo el DT aurinegro.