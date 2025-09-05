Postergado el Cerro Porteño vs. Atlético Tembetary

El choque Cerro Porteño vs. Atlético Tembetary, por la 11ª fecha del Torneo Clausura, programado para el domingo 7 de septiembre, en el estadio ueno La Nueva Olla, finalmente quedó postergado.

El Ciclón solicitó la reprogramación de su duelo con el Rojiverde debido a que este viernes fue llamado Blas Riveros por el entrenador de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro, de cara al encuentro albirrojo con Perú.

#Cerro solicitará a la APF la postergación del juego ante Tembetary porque tiene 3 citados a la selección, Gatito Fernández, Velázquez y hoy fue citado Blas Riveros



La nota será presentada en las próximas horas #AM1080 — Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) September 5, 2025

Con esto, Cerro Porteño tiene a tres jugadores al servicio del combinado nacional, lo que le reglamentariamente le faculta a pedir que su encuentro liguero sea pospuesto. Además del lateral izquierdo, inicialmente fueron citados Roberto Fernández y Gustavo Velázquez.

