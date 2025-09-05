05 sept. 2025
Postergado el Cerro Porteño vs. Atlético Tembetary

Con tres jugadores convocados de su plantel, Cerro Porteño solicitó la postergación de su encuentro con el Atlético Tembetary.

Septiembre 05, 2025 05:39 p. m. • 
Por Redacción D10
El juego de Cerro Porteño ante Atlético Tembetary será reprogramado.

Foto: Gentileza - APF

El choque Cerro Porteño vs. Atlético Tembetary, por la 11ª fecha del Torneo Clausura, programado para el domingo 7 de septiembre, en el estadio ueno La Nueva Olla, finalmente quedó postergado.

El Ciclón solicitó la reprogramación de su duelo con el Rojiverde debido a que este viernes fue llamado Blas Riveros por el entrenador de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro, de cara al encuentro albirrojo con Perú.

Con esto, Cerro Porteño tiene a tres jugadores al servicio del combinado nacional, lo que le reglamentariamente le faculta a pedir que su encuentro liguero sea pospuesto. Además del lateral izquierdo, inicialmente fueron citados Roberto Fernández y Gustavo Velázquez.

Tembetary Cerro Porteño Selección Paraguaya Torneo Clausura
Redacción D10
