Por seguir en la Copa

Además de seguir siendo un equipo internacional en el semestre, el premio económico motiva mucho.

El acceso a fase de grupos garantiza al equipo unos USD 900.000. Además de obtener un bono de USD 115.000 por partidos ganados en concepto de gratificación por mérito deportivo.

El cuarteto arbitral estará compuesto por los uruguayos. José Burgos como juez central; Agustín Berisso y Dahiana Fernández serán los líneas. Mientras que Leodán González será el árbitro VAR.

En este duelo único, el Trico oficia de local. De los dos es el más experimentado en torneos internacionales. Esta será su décima Sudamericana y recordemos que también fue finalista de la Libertadores 2014. Mientras que para el Canario será su bautismo en torneos Conmebol.