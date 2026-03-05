05 mar. 2026
Copa Sudamericana

Por seguir en la Copa

Desde las 19:00 comenzará a rodar el balón en el Defensores del Chaco, los protagonistas serán Nacional y Recoleta FC, que se enfrentarán por conseguir un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Marzo 05, 2026 07:34 a. m. • 
Por Redacción D10
Anuncio Nacional-Recoleta_66027298.jpeg

Al todo o nada. Serán 90’ de intenso trámite.

Además de seguir siendo un equipo internacional en el semestre, el premio económico motiva mucho.

El acceso a fase de grupos garantiza al equipo unos USD 900.000. Además de obtener un bono de USD 115.000 por partidos ganados en concepto de gratificación por mérito deportivo.

El cuarteto arbitral estará compuesto por los uruguayos. José Burgos como juez central; Agustín Berisso y Dahiana Fernández serán los líneas. Mientras que Leodán González será el árbitro VAR.

En este duelo único, el Trico oficia de local. De los dos es el más experimentado en torneos internacionales. Esta será su décima Sudamericana y recordemos que también fue finalista de la Libertadores 2014. Mientras que para el Canario será su bautismo en torneos Conmebol.

Copa Sudamericana Recoleta Nacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HCibjFFWoAApWcj.jpeg
Copa Sudamericana
Audax Italiano clasificó en penales a la Copa Sudamericana al imponerse a Cobresal
Audax Italiano venció este martes en penales a Cobresal en duelo de equipos chilenos por la Copa Sudamericana, que terminó empatado 1-1 en el tiempo regular, y que sentenció el avance de los itálicos a la fase de grupos del torneo continental.
Marzo 04, 2026 07:45 a. m.
 · 
Redacción D10
olimpia vs trinidense Daniel Duarte_DDU_5015_65407713.jpg
Copa Sudamericana
Copa Sudamericana: Por el honor a su historia
Olimpia se cita con Trinidense buscando su ingreso a la fase de grupos de Copa Sudamericana. Ambos equipos se juegan todo en este partido, aunque mayor obligación la tiene el Franjeado.
Marzo 04, 2026 07:08 a. m.
 · 
Redacción D10
20260201_100057.jpg
Copa Sudamericana
Trinidense pone a la venta entradas para duelo copero ante Olimpia
La institución del Barrio Trinidad comunicó el inicio del operativo de venta de entradas para el choque con Olimpia por la Copa Sudamericana.
Febrero 13, 2026 12:57 p. m.
 · 
Redacción D10
54799114284_10ca578037_o.jpg
Copa Sudamericana
Fechas y horarios de los partidos de Copa Sudamericana
Los equipos paraguayos ya conocen fecha, horario y estadio de la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026.
Diciembre 23, 2025 03:25 p. m.
copa sudamericana.jpg
Copa Sudamericana
La fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026
Los equipos colombianos Atlético Nacional y Millonarios se enfrentarán en la etapa preliminar de la Copa Sudamericana de 2026 en busca de un boleto que los clasifique a la fase de grupos del torneo, según el sorteo organizado este jueves por la Conmebol, en el que también resultaron emparejados Universidad de Chile y Palestino.
Diciembre 18, 2025 02:30 p. m.
 · 
Redacción D10
ACT_7576_2_61192117.JPG
Copa Sudamericana
Sudamericana: así quedaron los cruces
Este jueves se realizó el sorteo de la fase nacional de la Copa Sudamericana y Olimpia, Sportivo Trinidense, Nacional y Recoleta ya conocen los cruces.
Diciembre 18, 2025 12:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más