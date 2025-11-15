Por seguir ajustando líneas

La Selección de Paraguay tendrá esta noche su primer juego amistoso de este noviembre de cara al Mundial 2026, y será con uno de los tres anfitriones de la gran cita global del año entrante: Estados Unidos.

A las 19:00 chocarán ambas combinaciones en el Subaru Park de Chester, Pensilvania, en un duelo que servirá a los dos equipos como preparación de rigor rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA.

Para la Albirroja, el partido marcará un regreso importante: La esperada vuelta del delantero Julio Enciso, quien promete aportar su acostumbrada velocidad y desequilibrio en sector ofensivo.

Con la presencia de la Joya, el equipo de Gustavo Alfaro buscará su primera victoria en los amistosos, tras empatar 2-2 con Japón y caer por 0-2 ante Corea del Sur, en setiembre.

Por lo demás, Paraguay arrancaría con Orlando Gill en la portería; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Blas Riveros en la defensa; Diego González, Damián Bobadilla, Diego Gómez y Miguel Almirón, en el mediosector; Julio Enciso y Alex Arce serían los atacantes.

CON BAJAS. En tanto, el equipo norteamericano no podrá contar por lesiones recientes con los centrocampistas Tyler Adams, del Bournemouth inglés, y Sean Zawadzki, del Columbus Crew, de la liga estadounidense MLS. En los amistosos de setiembre, Estados Unidos venció 2-0 a Japón y perdió por el mismo marcador ante Corea del Sur.