15 nov. 2025
Por seguir ajustando líneas

A las 19:00, Paraguay enfrenta a los Estados Unidos en el primer partido de los dos que disputará en el Norte.

Noviembre 15, 2025 08:29 a. m. • 
Por Redacción D10
seleccion paraguaya_64161532.jpg

Preparados. Paraguay cerró ayer en la tarde sus aprestos para el amistoso contra EEUU, que se disputará en Pensilvania.

La Selección de Paraguay tendrá esta noche su primer juego amistoso de este noviembre de cara al Mundial 2026, y será con uno de los tres anfitriones de la gran cita global del año entrante: Estados Unidos.

A las 19:00 chocarán ambas combinaciones en el Subaru Park de Chester, Pensilvania, en un duelo que servirá a los dos equipos como preparación de rigor rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA.

Para la Albirroja, el partido marcará un regreso importante: La esperada vuelta del delantero Julio Enciso, quien promete aportar su acostumbrada velocidad y desequilibrio en sector ofensivo.

Con la presencia de la Joya, el equipo de Gustavo Alfaro buscará su primera victoria en los amistosos, tras empatar 2-2 con Japón y caer por 0-2 ante Corea del Sur, en setiembre.

Por lo demás, Paraguay arrancaría con Orlando Gill en la portería; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Blas Riveros en la defensa; Diego González, Damián Bobadilla, Diego Gómez y Miguel Almirón, en el mediosector; Julio Enciso y Alex Arce serían los atacantes.

CON BAJAS. En tanto, el equipo norteamericano no podrá contar por lesiones recientes con los centrocampistas Tyler Adams, del Bournemouth inglés, y Sean Zawadzki, del Columbus Crew, de la liga estadounidense MLS. En los amistosos de setiembre, Estados Unidos venció 2-0 a Japón y perdió por el mismo marcador ante Corea del Sur.

Selección Paraguaya Amistoso Internacional Estados Unidos
Redacción D10
